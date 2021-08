Niemcy : Debata kandydatów na kanclerza

Troje kandydatów na stanowisko kanclerza - Annalena Baerbock (Zieloni), Olaf Scholz (SPD) i Armin Laschet (CDU) spotkało się w niedzielę w dwugodzinnej, telewizyjnej debacie na antenie telewizji RTL i n-tv. Debata, po której najwięcej pozytywnych ocen zebrał Scholz, odbyła się na cztery tygodnie przed wyborami parlamentarnymi.

Głównymi tematami dyskusji były sposoby walki z pandemią i zmianami klimatycznymi, a także podatki i sprawa Afganistanu. Największe kontrowersje wywołały metody walki z kryzysem klimatycznym i kwestia podatków - ocenia "Der Spiegel".

Jeśli chodzi o problem pandemii koronawirusa, to kandydaci zgodnie wykluczyli konieczność wprowadzania kolejnych lockdownów. Zgodzili się też, że nie powinno być obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych i opowiedzieli się za dalszym przyspieszeniem kampanii szczepień.

Przy temacie Afganistanu Baerbock, Laschet i Scholz jednogłośnie wezwali do wzmocnienia roli Niemiec w polityce bezpieczeństwa. Laschet oświadczył, że jest zwolennikiem lepszego wyposażenia Bundeswehry i utworzenia rady bezpieczeństwa powiązanej z urzędem kanclerskim. Baerbock zarzuciła rządowi bierność w sprawie Afganistanu i przedkładanie "wewnętrznych względów politycznych ponad odpowiedzialność za politykę zagraniczną". Scholz, którego kolega partyjny Heiko Maas kieruje obecnie MSZ, apelował o wzmocnienie współpracy międzynarodowej i udział żołnierzy Bundeswehry w misjach ochrony bezpieczeństwa i pokoju w przyszłości.

Zdania uczestników debaty były podzielone w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Wszyscy zgodzili się co do tego, że jest to kwestia ważna. Najwięcej szczegółowych rozwiązań proponowała Baerbock, m.in. zakończenie używania silników spalinowych do 2030 roku i przejście na samochody bezemisyjne. Laschet zarzucił Zielonym narzucanie zbyt rygorystycznych regulacji klimatycznych na co Baerbock ripostowała, że "CDU nie ma planu, tylko torpeduje propozycje innych partii".

Sporo różnice między kandydatami pojawiły się przy temacie polityki finansowej. Scholz zapowiedział "lepsze zrównoważenie" systemu podatkowego, uznając, że "osoby w jego przedziale dochodowym powinny płacić trochę więcej". Baerbock także była zdania, by "silniejsze ramiona dźwigały więcej". Laschet określił pomysły dotyczące podwyższania podatków jako "całkowicie nierozsądne".

Podczas debaty "pod największą presją był kandydat Unii CDU/CSU Armin Laschet. Annalena Baerbock była najbardziej bojowa, a Olaf Scholz zaskakująco ostrożny" - podsumował debatę portal RND. Dwie kolejne debaty zaplanowane są na wrzesień.

Według instytutu Forsa 36 proc. wyborców oceniło, że w debacie najlepiej wypadł kandydat SPD Scholz. Dalsze miejsca zjęli Baerbock (30 proc.) i Laschet (25 proc.)

Marzena Szulc