Niemcy: Deklaracja po spotkaniu szefów państw Trójkąta Weimarskiego: agresja Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje

Jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje i będzie się wiązała z poważnymi kosztami - ostrzegli przywódcy Polski, Francji i Niemiec w deklaracji wydanej po wtorkowym spotkaniu w Berlinie w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Rozmowy w stolicy Niemiec, w których uczestniczyli prezydenci Polski i Francji, Andrzej Duda i Emmanuel Macron, oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz, były poświęcone bezpieczeństwu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Przywódcy wyrazili "poważne zaniepokojenie gromadzeniem się sił zbrojnych Rosji na Ukrainie i wokół niej; powtórzyli swoje poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy i wyrazili się z uznaniem o postawie Ukrainy, charakteryzującej się niezmienną powściągliwością i dyplomatycznym podejściem".

Jednocześnie wezwali Rosję do "deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą i podjęcia konstruktywnego dialogu na temat bezpieczeństwa na kontynencie europejskim".

"Francja, Polska i Niemcy wyrażają chęć konstruktywnego zaangażowania się w sensowne i zmierzające do osiągnięcia ustalonego celu dyskusje dotyczące kwestii bezpieczeństwa będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Kraje te będą nadal ściśle współpracować razem z partnerami z UE i sojusznikami z NATO, by zapewnić pokój i stabilność w strefie euroatlantyckiej" - podkreślili.

Przywódcy krajów Trójkąta Weimarskiego zgodzili się, że "Sojusz (Północnoatlantycki) musi stale weryfikować swoją postawę odstraszania i obrony oraz powinien być gotowy do dostosowania się, jeśli to konieczne, do dalszego pogarszania się sytuacji bezpieczeństwa, w tym w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO (na wschodniej flance - PAP)".

"Państwa członkowskie Trójkąta Weimarskiego pozostaną zaangażowane z wszystkimi zainteresowanymi stronami w utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy" - zapewnili.