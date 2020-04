Niemcy: "Der Spiegel": jakość powietrza wpływa na przebieg infekcji koronawirusem

Z badań zespołu naukowców Uniwersytetu Harvarda wynika, że mieszkańcy terenów z gorszą jakością powietrza są narażeni na cięższy przebieg choroby spowodowanej koronawirusem - poinformował w czwartek “Der Spiegel”.

Zespół prowadzony przez dr Francescę Dominici, naukowca Uniwersytetu Harvarda, zbadał w 3080 amerykańskich hrabstwach (powiatach) zależność pomiędzy jakością powietrza, a współczynnikiem śmiertelności u osób zakażonych koronawirusem - przekazał w czwartek "Der Spiegel".

Z badań wynika, że osoby oddychające zanieczyszczonym powietrzem są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Naukowcy ustalili, że nawet niewielkie różnice w jakości powietrza mogą mieć duży wpływ na zdrowie potencjalnie zakażonych. "Stwierdziliśmy, że wzrost o jeden mikrogram drobnych cząstek stałych na metr sześcienny powietrza zwiększa śmiertelność przy infekcji COVID-19 średnio o 15 proc." - niemiecki magazyn cytuje wyniki naukowców.

Badanie nie zostało jeszcze zrecenzowane i opublikowane w żadnym magazynie naukowym, ale zostało przedłożone do przeglądu w "The New England Journal of Medicine".

