Niemcy: Do 5 proc. wzrósł poziom inflacji w listopadzie

W Niemczech ceny ponownie wzrosły, stopa inflacji za listopad wynosi 5,2 proc. Jest to najwyższa wartość od 1992 r. - poinformował w poniedziałek federalny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej tempo wzrostu cen wyniosło 4,5 proc.

"Ponieważ energia, żywność i mieszkania, a w szczególności produkty codziennego użytku stają się coraz droższe, to gospodarstwa domowe o niskich dochodach szczególnie cierpią z powodu rosnącej inflacji" - komentuje dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Gwałtowny wzrost cen jest zjawiskiem globalnym, jednak w przeciwieństwie do strefy euro, banki centralne Wielkiej Brytanii i USA już zapowiedziały podwyżki stóp procentowych - dodaje "SZ". "Europejski Bank Centralny (EBC) nadal się od tego powstrzymuje. (…) Cierpimy na inflację, która jest w dużej mierze napędzana przez wąskie gardła w dostawach i ceny energii" - wyjaśnia prezes EBC Christine Lagarde.

Podobnie jak inne kluczowe banki centralne, także EBC dąży do celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. - do tej wartości mówi się o stabilnych cenach. "Po tym, gdy banki centralne musiały walczyć ze stagnacją lub nawet spadkiem cen za pomocą luźnej polityki pieniężnej w ciągu ostatniego dziesięciolecia, na początku tego roku sytuacja nagle się odwróciła. Pandemia spowodowała wąskie gardła w dostawach w wielu sektorach gospodarki. Wraz z wygaśnięciem ograniczeń, gwałtownie wzrósł popyt na wiele produktów, co doprowadziło do zauważalnego wzrostu cen dóbr deficytowych. Eksperci są podzieleni co do tego, kiedy te wąskie gardła zostaną usunięte, lub też, czy sytuacja się nie pogorszy" - komentuje "SZ".

Z szacunków EBC wynika, że gwałtowny wzrost inflacji wywołany pandemią ma osiągnąć szczyt w listopadzie. W nowym roku inflacja powinna stopniowo spadać "w kierunku naszego celu inflacyjnego na poziomie 2 proc." - wyjaśnia członek zarządu EBC Isabel Schnabel.

Dodaje, że "większość prognoz zakładała nawet spadek inflacji poniżej 2 proc.", więc "nie ma dowodów na to, że inflacja wymyka się spod kontroli".

"SZ" podkreśla, że np. Rezerwa Federalna USA już zaczyna zacieśniać politykę pieniężną. EBC "wciąż czeka", ale ma zadecydować o podjęciu ewentualnych kroków w związku z inflacją na posiedzeniu 16 grudnia.

Marzena Szulc