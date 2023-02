Niemcy: Do tej pory 130 tysięcy osób podpisało petycję wzywającą do negocjacji zamiast dostaw broni na Ukrainę

W internetowej petycji publicystka Alice Schwarzer i lewicowa polityk Sahra Wagenknecht wezwały kanclerza Olafa Scholza do negocjacji zamiast dalszych dostaw broni na Ukrainę. Do tej pory petycja zebrała około 130 tysięcy podpisów - poinformowała w sobotę telewizja ARD.

Lewicowa polityk Sahra Wagenknecht i działaczka na rzecz praw kobiet Alice Schwarzer w "Manifeście na rzecz pokoju" wezwały w piątek kanclerza Olafa Scholza do "powstrzymania eskalacji dostaw broni" na Ukrainę.

"Negocjacje nie oznaczają poddania się. Negocjacje to szukanie kompromisów po obu stronach. W celu zapobieżenia setkom tysięcy kolejnych zgonów (...). My też tak myślimy i tak myśli połowa ludności Niemiec. Czas nas posłuchać!" - napisały Wagenknecht i Schwarzer.

"Wzywamy kanclerza do powstrzymania eskalacji dostaw broni. Teraz! Powinien on przewodzić silnemu sojuszowi na rzecz zawieszenia broni i negocjacji pokojowych zarówno na szczeblu niemieckim, jak i europejskim. Bo każdy stracony dzień kosztuje do 1000 kolejnych istnień ludzkich - i przybliża nas do III wojny światowej" - zaapelowały.

Z Berlina Berenika Lemańczyk