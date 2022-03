Niemcy: Do tej pory przybyło prawie 27,5 tys. ukraińskich uchodźców

Policja federalna zarejestrowała w Niemczech 27 491 uchodźców wojennych z Ukrainy, poinformował w sobotę rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zaznaczył jednocześnie, że "ponieważ nie ma kontroli granicznych, liczba uchodźców wojennych wjeżdżających do Niemiec może być znacznie wyższa".

Według szacunków UNHCR (Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców), do piątku z Ukrainy uciekło ponad 1,25 mln osób, z czego większość trafiła do Polski.

