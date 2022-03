Niemcy: Doradca ekonomiczny Merkel broni prorosyjskiej polityki jej rządów

Lars-Hendrik Roeller, były doradca ds. gospodarczych byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, w wywiadzie prasowym wystąpił w obronie polityki jej kolejnych rządów wobec Rosji. „Istniał wewnętrzny konsensus polityczny, w który wszyscy byli zaangażowani” – powiedział.

Rząd Merkel zakładał osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 r. - do tego czasu miało nastąpić odejście od energii jądrowej i energii uzyskiwanej z węgla. Pozostać miał tylko gaz - przynajmniej do czasu, aż energia ze źródeł odnawialnych stanie się dostępna w odpowiedniej ilości" - przypomina dziennik gospodarczy "Handelsblatt", który rozmawiał z Roellerem.

Jak przyznaje Roeller, który funkcję doradcy ds. gospodarczych pełnił w gabinetach Merkel od 2011 roku, "rząd zawsze wysłuchiwał krytyki z zagranicy, jeśli chodzi o politykę energetyczną i gospodarczą wobec Rosji", m.in. w sprawie budzącego kontrowersje gazociągu Nord Stream 2. Jak podkreślił, z tego powodu Niemcy opowiadały się m.in. za nowym kontraktem gazowym dla Ukrainy.

"Robiąc to, chcieliśmy mieć pewność, że gaz będzie w dalszym ciągu przesyłany przez Ukrainę" - zaznaczył Roeller.

Jak przyznał, był zaskoczony wojną wywołaną przez Władimira Putina na Ukrainie. "Nie wyobrażałem sobie, że będzie działał wbrew interesom Rosji" - powiedział.

Krytycznie odniósł się jednak do pomysłu wprowadzenia embarga na surowce energetyczne z Rosji, oceniając, że "jeśli przemysł nie będzie już otrzymywał gazu (potrzebnego) do produkcji, miejsca pracy i dobrobyt będą zagrożone w dłuższej perspektywie".