Niemcy: Doradca prezydenta Zełenskiego: świat widzi, że z Rosją nie da się negocjować

Ołeksandr Rodnianski, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, uważa, że świat dostrzegł już, iż z Rosją nie da się negocjować, a spotkania zachodnich przywódców z prezydentem Władimirem Putinem były bezcelowe. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje więcej broni z Niemiec.

Jak ocenił Rodnianski w rozmowie z niemiecką grupą medialną RND "prawdziwa natura rosyjskiego reżimu pokazała swoje oblicze teraz, wraz z tą wojną". "Teraz świat już widzi, że z Rosją nie da się negocjować" - powiedział.

"Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jaką otrzymujemy od wszystkich partnerów europejskich, zwłaszcza Niemiec. Teraz jednak potrzebujemy dużo większego wsparcia, a konkretnie więcej broni z Niemiec. (…) Wkrótce zabraknie nam amunicji, pilnie musimy uzupełnić zapasy" - oświadczył Rodnianski.

Podkreślił, że Niemcy bardzo by pomogły Ukrainie wprowadzając kolejne sankcje wobec Rosji.

"Potrzebujemy szybko embarga energetycznego, aby Rosja nie mogła dłużej finansować wojny. Wstrzymanie importu ropy naftowej, gazu i węgla jest bardzo ważną kwestią dla pokoju w całej Europie. W tej wojnie stawką jest nie tylko bezpieczeństwo Ukrainy" - dodał doradca Zełenskiego. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 lat działało bardzo silne rosyjskie lobby biznesowe, które uzależniło Niemcy od rosyjskich surowców.

Rodnianski ocenił, że źle się stało, iż Niemcy długo zwlekały z dostawami broni dla Ukrainy. "USA i Wielka Brytania dużo wcześniej zorientowały się, co robi Rosja (…). Niestety, Niemcy przeoczyły ten moment i wahały się zbyt długo. Dlatego teraz mamy większy problem, niż gdyby Niemcy od początku wspierały nas militarnie" - dodał.

"Putin zdecydowanie chce rozwiązania militarnego. Wszyscy na Ukrainie widzimy to bardzo wyraźnie. Każdy, kto nadal wierzy w możliwość dialogu, jest w błędzie - to myślenie życzeniowe. Tę nadzieję na wynegocjowane rozwiązania Putin zamierza wykorzystać tylko po to, aby zapobiec dalszym sankcjom. Chce nadal sprzedawać ropę i gaz do UE, więc bardzo mu odpowiada podejście Niemiec, które wierzą w szybkie wynegocjowanie pokoju" - wyjaśnił.

Dodał, że wprawdzie Ukraina nadal prowadzi negocjacje z Rosją, ale szanse na uzyskanie porozumienia tą droga są "niezbyt duże". "Widzimy, że Rosja szykuje kolejną ofensywę. Gdyby Putin był naprawdę zainteresowany negocjacjami, nie robiłby tego. Rosja bombarduje nasze miasta, to się nie zmieniło i nie zmieni" - ocenił.

Rodnianski podkreślił, Ukraina potrzebuje wszelkiej pomocy, a przede wszystkim wsparcia partnerów z NATO. "Liczymy na większą pomoc militarną i presję gospodarczą na Rosję. Podczas przemówień w europejskich parlamentach w ciągu ostatnich kilku dni prezydent Zełenski poprosił o wsparcie i poruszył wiele osób. Raz po raz obiecywano nam pomoc. Teraz potrzebujemy jej szybko" - podkreślił.