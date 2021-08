Niemcy dostarczą szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca krajom rozwijającym się

Niemcy będą przekazywać wszystkie zaległe dostawy szczepionek przeciw koronawirusowi brytyjskiej firmy AstraZeneca międzynarodowej inicjatywie COVAX, która zaopatruje w szczepionki kraje rozwijające się - poinformował w środę niemiecki minister zdrowia Jens Spahn.

Spahn oznajmił w wywiadzie dla grupy medialnej RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), że w pierwszym etapie 1,3 mln dawek szczepionki zostanie dostarczonych bezpośrednio do COVAX bez przekierowania przez Niemcy.

"W naszym własnym interesie narodowym jest zaszczepienie świata. Bo ta pandemia tak naprawdę skończy się dopiero wtedy, gdy wirus zostanie opanowany na całym świecie" - podkreślił minister zdrowia. Niemcy są już poważnie zaangażowane finansowo w inicjatywę COVAX. "Teraz po raz pierwszy przekażemy Covaxowi także dawki szczepionek z naszych kontraktów" - dodał polityk CDU.

Według Spahna Niemcy zrezygnują również ze szczepionek firmy Johnson & Johnson, do których są uprawnione na mocy traktatów UE, na rzecz innych krajów Unii, gdzie są one nadal potrzebne. W zależności od popytu w Niemczech, uzgodniona w umowie dostawa szczepionki mogłaby zostać dostarczona przez koncern później lub przekazana krajom trzecim. Dotyczy to 1,7 mln dawek.

Na początku lipca rząd federalny podjął decyzję o przekazaniu krajom trzecim co najmniej 30 mln dawek szczepionek firm AstraZeneca i Johnson & Johnson. 80 proc. tej liczby ma zostać udostępnione inicjatywie COVAX.

Została ona powołana w kwietniu 2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Globalny Sojusz na rzecz Szczepień (Gavi) oraz Koalicję na rzecz Gotowości Epidemicznej (CEPI). Inicjatywa ta ma na celu dostarczanie krajom rozwijającym się szczepionek po niskich kosztach lub bezpłatnie.

Według najnowszych danych WHO na przykład w Afryce tylko 20 mln ludzi zostało w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. To zaledwie 1,5 proc. ludności kontynentu.

Z Berlina Berenika Lemańczyk