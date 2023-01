Niemcy: dpa: kanclerz Scholz milczy w sprawie dymisji minister obrony Lambrecht; media dyskutują o jej następcy

W piątek wieczorem niemieckie media zgodnie poinformowały o spodziewanej dymisji minister obrony Christine Lambrecht (SPD). Sama minister przez cały weekend zachowywała w tej sprawie milczenie. Pytania dziennikarzy o jej odejście zostały zignorowane przez kanclerza Olafa Scholza (SPD) w sobotę, podczas otwarcia terminalu LNG w Lubminie – podała w niedzielę dpa.

"Dymisja feralnej minister jest prawdopodobna. Ale pytanie, kiedy, gdzie i przez kogo ta decyzja będzie ogłoszona, pozostaje na razie otwarte" - zauważyła dpa.

"Ufam SPD, że podejmą dobrą decyzję. Im szybciej będziemy mieć jasność, tym lepiej" - skomentowała w sobotę Sara Nanni, rzeczniczka ds. polityki obronnej grupy parlamentarnej Zielonych.

"Nawet takie czekanie i wahanie szkodzi Bundeswehrze" - ocenił lider CDU Friedrich Merz, podkreślając, że krążące w mediach pogłoski powinny zostać zakończone podjęciem decyzji przez kanclerza. Jak dodał Merz, Bundeswehrą powinien kierować ktoś, kto "stanie na wysokości zadania" i nie będzie tak przytłoczony stanowiskiem, jak Lambrecht".

"Zabawa w kotka i myszkę w przypadku jej (Lambrecht) dymisji jest niegodna tego urzędu. Oczekujemy, że decyzje zostaną podjęte bardzo szybko" - zgodził się sekretarz generalny CDU Mario Czaja.

Coraz więcej polityków opowiada się też za rezygnacją z zasady parytetu przy obsadzaniu ministerstw (połowę stanowisk w rządzie RFN zajmują mężczyźni, a połowę kobiety). W przypadku nowej nominacji na czele resortu obrony nie powinno to obowiązywać - zgodziła się Nanni. "Co innego sformułowanie takiego celu podczas tworzenia rządu, a następnie jego realizacja, a co innego wykluczenie z góry pewnych opcji w obecnej sytuacji" - uzasadniła.

"Kanclerz federalny nie powinien obsadzać ważnego dla bezpieczeństwa Niemiec resortu obrony kierując się kryterium równości płci, a jedynie kryterium kompetencji" - podkreślił Wolfgang Kubicki, wiceszef FDP. "Po czterech słabych ministrach Bundeswehra w końcu zasługuje na kogoś, kto się na niej zna".

"Apelujemy do kanclerza, aby w końcu pozwolił Christine Lambrecht na rezygnację i aby niezwłocznie wyznaczył następcę" - skomentował Dietmar Bartsch, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Szef tej partii Martin Schirdewan zaznaczył przy tym, "zmiana personalna nie rozwiąże problemu, chodzi bowiem o to, aby rząd federalny w końcu zmienił kurs i odszedł od logiki wojskowej w kierunku logiki pokoju, dyplomacji oraz negocjacji pokojowych".

W filmie opublikowanym w sylwestra, minister Lambrecht opowiadała o wojnie w Ukrainie na tle odgłosów noworocznych fajerwerków. Jej wypowiedź została skrytykowana jako niewłaściwa - przypomina dpa. Minister od początku urzędowania na czele resortu obrony była krytykowana, m.in. za niekompetencję na stanowisku, liczne błędy i wpadki, brak znajomości Bundeswehry, jej struktur, wyposażenia i stopni wojskowych.