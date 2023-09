Niemcy: dpa: papież beatyfikował polską rodzinę, ratującą Żydów; "miłością przeciwstawiali się nienawiści i przemocy"

Papież Franciszek beatyfikował polską rodzinę, która podczas II wojny światowej ukrywała Żydów przed niemieckim okupantem. Katolickie małżeństwo rolników - Wiktoria i Józef Ulma, mający sześcioro dzieci - przygarnęło pod swój dach żydowskie rodziny. W marcu 1944 roku na skutek donosu wszyscy oni zostali zamordowani przez nazistów – pisze w niedzielę niemiecka agencja prasowa dpa.

II wojna światowa rozpoczęła się od ataku Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku, w tej wojnie zginęło od czterech do sześciu milionów Polaków, co stanowi jedną piątą populacji - podkreśliła dpa.

Podczas niedzielnego nabożeństwa, które odprawiono w Markowej - rodzinnej miejscowości Ulmów - beatyfikowane zostało także nienarodzone dziecko Ulmów. "Wiktoria Ulma była w siódmym miesiącu ciąży, kiedy została zamordowana" - dodała dpa.

Nabożeństwo odprawiał kard. Marcello Semeraro, który odczytał list papieża Franciszka. Papież wychwalał w nim rodzinę Ulmów jako "świeckich wiernych i męczenników, którzy jako dobrzy Samarytanie nieustraszenie poświęcili swoje życie z miłości do swoich braci i sióstr, oraz przyjęli prześladowanych pod swój dach" - relacjonuje dpa. Kolejna część uroczystości odbyła się na wiejskim cmentarzu, gdzie pochowana jest rodzina Ulmów.

Sam papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra wychwalał Ulmów jako "promień nadziei w II wojnie światowej, wzór godny naśladowania dla impulsu do czynienia dobra". "Z miłością przeciwstawili się nienawiści i przemocy, które charakteryzowały ten czas" - powiedział papież

Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uznani przez Instytut Yad Vashem za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 90. XX wieku - przypomniała dpa.

Jak dodała niemiecka agencja, "rola Watykanu w czasach nazizmu do dziś budzi kontrowersje". "W szczególności dotyczy to odpowiedzialności papieża Piusa XII, którego pontyfikat trwał od 1939 do 1958 roku. Włoch był krytykowany już za życia za kontakty z nazistowskimi Niemcami. Są jednak historycy, którzy go bronią. Zaledwie kilka dni temu opublikowano badanie, z którego wynika, że tylko w samym Rzymie kościoły katolickie ukrywały ponad 3 tysiące Żydów" - podkreśliła dpa.