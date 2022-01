Niemcy: dpa: Szef SPD potwierdza, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę konsekwencje poniesie Nord Stream 2

Kierownictwo SPD poparło stanowisko kanclerza Scholza, że w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w grę wchodzą wszystkie możliwości sankcji. Szef partii Lars Klingbeil dał w sobotę do zrozumienia na zamkniętym posiedzeniu prezydium SPD, że obejmuje to również konsekwencje dla gazociągu Nord Stream 2.

"Jeśli dojdzie do dalszej eskalacji ze strony Rosji, to wszystkie opcje są na stole" - powiedział. "Jeśli wszystkie opcje są na stole, to niewiele lub żadna nie jest wyłączona. I myślę, że pod względem jasności, nie można pobić tego stwierdzenia" - stwierdził Klinbeil

Będący politykiem SPD Olaf Scholz po długich wahaniach dał w mijającym tygodniu do zrozumienia, że dla niego wszystkie sankcje są możliwe, jeśli granice Ukrainy zostaną naruszone - przypomina agencja dpa. Z kolei premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig z SPD wezwała w czwartek do szybkiego uruchomienia gazociągu między Rosją a Niemcami. "Mam nadzieję na szybką procedurę (...), aby rurociąg mógł ruszyć" - powiedziała. "Jestem głęboko przekonana, że pilnie potrzebujemy tego rurociągu bałtyckiego" - dodała.

Klingbeil wezwał teraz do zaprzestania kontrowersji w tej sprawie. "Powinniśmy skończyć z tym wielogłosem, który mieliśmy w ostatnich dniach" - powiedział. Jeśli chodzi o proces zatwierdzania, powiedział, że jest to sprawa dla Federalnej Agencji ds. Sieci. "Nie ma tam żadnych wpływów politycznych". Federalna Agencja ds. Sieci przerwała w listopadzie procedurę certyfikacyjną dla Nord Stream 2 i postawiła warunki, które operatorzy powinni spełnić. Dopiero wtedy można kontynuować procedurę.