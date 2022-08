Niemcy: Drzewa w miastach ucierpiały z powodu suszy mocniej, niż lasy

Drzewa rosnące w miastach zapewniają cień i naturalną klimatyzację, jednak panująca w ostatnich tygodniach susza nadwerężyła je mocniej, niż drzewa w lasach – informuje we wtorek portal dziennika „Welt”. Zdaniem specjalistów, rozwiązaniem może być sprowadzanie gatunków drzew z innych części świata, przyzwyczajonych do suchszego i cieplejszego klimatu.

"Drzewa miejskie znoszą okresy suszy znacznie gorzej, niż drzewa w lesie" - podkreśla Christian Ammer, profesor nauk leśnych z uniwersytetu w Getyndze. Drzewa rosnące w miastach często mają mniej miejsca na korzenie, w związku z czym ich możliwości wchłaniania wody są ograniczone. Przy tym, rosnąc pojedynczo przy ulicach, dostają zbyt dużo słońca. "Im bardziej drzewo jest wystawione na słońce ze wszystkich stron, tym więcej traci wody" - podsumowuje ekspert.

Susza w mieście jest szczególnie trudna dla młodych drzew, mających mniejsze korzenie. Jednocześnie są one narażone na szczególnie intensywne ciepło przy gruncie. "W takiej sytuacji wiele drzew zwija liście, a nawet zrzuca je całkowicie - i to w środku lata. W rezultacie drzewa te dają mniej cienia. Ale strategia taka pomaga drzewom tylko na krótką metę, bo stają się wtedy osłabione i mniej zdolne do obrony przed szkodnikami" - wyjaśnia ekspert i przypomina, że w miastach problem ten dotyczy obecnie głównie kasztanowców.

Według raportu stowarzyszenia ekologicznego BUND, każdego roku w Berlinie ścina się więcej drzew miejskich, niż ponownie sadzi nowych. "Średnio w stolicy ubywa około 1100 drzew rocznie" - mówi Afra Heil z BUND. Główne przyczyny powstawania ubytków w miejskich drzewostanach to susze, burze, a także projekty budowlane. "W przypadku nowych nasadzeń, gminom często brakuje chęci lub specjalistycznego personelu do późniejszej pielęgnacji" - dodaje Heil.

Wg danych BUND, w 15 największych miastach Bawarii w latach 2011-2021 ścięto co najmniej 165,5 tys. drzew. Nawet biorąc pod uwagę nowe nasadzenia w tym czasie, strata wynosi ok. 34 tys. drzew. Ze względu na niepełne dane, dotyczące wycinek drzew, BUND zakłada, że liczba przypadków niezgłoszonych jest wyższa.

Strategii do radzenia sobie ze zmianami klimatu szukają szkółki drzew. "Ponieważ spodziewamy się bardziej suchych okresów w lecie, szukamy nowych gatunków drzew w innych częściach świata. Do takich bardziej wytrzymałych klimatycznie drzew należą na przykład parocja perska, chmielograb europejski, amerykański ambrowiec balsamiczny czy brzostownica z Azji. Te drzewa żyją teraz w klimacie, którego musimy się u nas spodziewać w przyszłości" - mówi Bernhard von Ehren, wiceprezes Związku Niemieckich Szkółek Drzewnych.

Marzena Szulc

