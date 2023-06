Niemcy: Duży pożar lasu na południe od Berlina; objął poligon, gdzie znajduje się duża ilość materiałów wybuchowych

Duży pożar lasu szaleje w pobliżu niewielkiej miejscowości Jueterbog, około 70 km na południe od Berlina. Ogień nie dotarł jeszcze do pasa ochronnego, prognozuje się jednak, że stanie się to w ciągu dnia – poinformowała we wtorek rano szefowa miejskiego urzędu regulacyjnego Christiane Lindner-Klopsch.

Pas ochronny na odcinku południowym został poszerzony już w poniedziałek, aby dodatkowo chronić okoliczne miejscowości przed rozprzestrzeniającymi się płomieniami z terenu byłego poligonu wojskowego - dowiedziała się dpa.

Na terenie tym znajduje się duża ilość materiałów wybuchowych, w niedzielę wieczór i w poniedziałek rano doszło do kilku detonacji amunicji na obszarze objętym pożarem - przekazała Lindner-Klopsch.

Obecnie nie można dokładnie określić, jak duży jest obszar, dotknięty pożarem - od poniedziałkowego wieczora "praktycznie nie uległ on zmianom". "Sytuacja jest nadal napięta, ale kontrolowana" - zapewniła szefowa miejskiego urzędu regulacyjnego.

Mocniejsze podmuchy wiatru w poniedziałek podsyciły pożar lasu w rejonie Jueterbog (Brandenburgia), co prawie dwukrotnie zwiększyło obszar zniszczeń. Według stanu z poniedziałku wieczorem, ofiarą ognia padło już 326 hektarów lasu.