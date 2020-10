Niemcy: Duży wzrost zakażeń koronawirusem wśród osób starszych

Według najnowszego raportu Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) liczba infekcji koronawirusem w grupach wiekowych od 80 do 89 lat oraz od 90 do 99 lat od początku września wzrosła w Niemczech około ośmiokrotnie - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Latem w Niemczech koronawirus był chorobą młodego pokolenia. Jak pokazują statystyki RKI, w sierpniu prawie 30 proc. zakażonych należało do grupy wiekowej od 20 do 29 lat.

"To wynik wakacyjnych podróży" - mówi Heinz Rothgang, ekonomista ds. zdrowia z Uniwersytetu w Bremie.

Jednak od zakończenia sezonu wakacyjnego na początku września liczba zakażeń znacznie wzrosła we wszystkich grupach wiekowych.

Według najnowszych danych RKI infekcje w grupach wiekowych od 80 do 89 lat oraz od 90 do 99 lat od tego czasu wzrosły około ośmiokrotnie. W przybliżeniu pięciokrotny wzrost zaobserwowano u osób w wieku od 60 do 70 lat i od 70 do 80 lat.

"Można było się tego spodziewać" - mówi Rothgang o najnowszych wynikach, zgodnie z którymi wskaźnik infekcji wśród seniorów - podobnie jak wcześniej w kwietniu - rośnie szybciej niż w populacji ogólnej.

Większość seniorów w Niemczech nie mieszka w domach opieki. Jednak, mówi Rothgang, placówki te są "bardzo ważnym, specjalnym przypadkiem", jeśli ponad połowa wszystkich zgonów związanych z koronawirusem przypada na ich mieszkańców.

Tylko około 15 procent osób zakażonych w Niemczech jest w wieku powyżej 60 lat. Sytuacja taka, jak na początku kwietnia, kiedy ta grupa wiekowa odpowiadała za około jedną trzecią zakażeń koronawirusem, jeszcze się nie powtórzyła. Jednak Rothgang spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach liczba zakażeń i zgonów wśród osób starszych będzie nadal rosła, a dyskusja na temat domów opieki ponownie ożyje.