Niemcy: Dwanaście tysięcy toreb ze świątecznymi darami trafi z Bremy do dzieci w Ukrainie

W tych dniach z Bremy wysyłanych jest 12 tys. toreb ze świątecznymi prezentami dla dzieci w Ukrainie. Od szamponu i czekolady po latarki, baterie oraz ciepłe skarpety i rękawiczki, wszystko tam jest - powiedziała Sabine Hatscher, rzeczniczka Kościoła ewangelickiego w Bremie.

Pomysł na taką akcję wyszedł od pastora z Bremy Andreasa Hambury oraz lokalnej fundacji "Solidarität Ukraine". Torby na dary można było odebrać m.in. w ewangelickim centrum informacyjnym, aby następnie je wypełnić.

"Udział wzięła cała Brema", a z samego Senatu, czyli regionalnego rządu, zebrano 70 toreb z prezentami - powiedziała Hatscher, cytowana przez portal telewizji ARD.

Torby zostaną teraz załadowane do ciężarówek i przewiezione do Lwowa. Stamtąd dalej do m.in. Chersonia i Odessy. "Tam trafią do domów dziecka, szpitali dziecięcych i rodzin" - dodała Hatscher. Firma Buhlmann z Bremy zajmuje się organizacją transportu i dystrybucji.