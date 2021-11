Niemcy: Działaczka praw człowieka ostrzegaa przed rosnącym antysemityzmem

Działaczka na rzecz praw człowieka Duzen Tekkal na wspólnej konferencji z pełnomocnikiem rządu federalnego ds. antysemityzmu Felixem Kleinem i założycielką Fundacji Amadeu Antonio - Anettą Kahane ostrzegaa przed rosnącym antysemityzmem - podaje portal RND.

"Boję się" - mówiła w poniedziałek w Berlinie Tekkal, która ma kurdyjsko-jazydzkie pochodzenie. "To strach o moich współbraci Żydów. Strach przed nasileniem się antysemickiej dyskryminacji, prześladowań i przemocy (...). Ataki na Żydów w tym kraju przychodzą ze wszystkich stron".

Portal RND informuje, że "Tekkal ostrzegała przed rosnącym antysemityzmem i skierowała do przyszłego rządu federalnego żądania zwalczania wrogości wobec Żydów".

W ubiegłym roku antysemityzm w Niemczech wzrósł jeszcze bardziej, powiedziała Kahane. "Środowiska koronasceptyków z typowymi antysemickimi konotacjami umocniły się" - wyjaśniła.

Innym dużym problemem jest antysemityzm związany z Izraelem. W kontekście konfliktu bliskowschodniego Izrael kreowany jest na "złe miejsce na świecie". Było to szczególnie widoczne w Niemczech podczas wojny z Hamasem w Strefie Gazy w maju 2021 r.

"Żydzi zostali (wtedy) zaatakowani, wielu z nich doznało poważnych obrażeń ciała" - powiedziała Kahane. W 2020 roku liczba przestępstw antysemickich wzrosła o prawie 16 procent w porównaniu z rokiem poprzednim - wynika ze statystyk Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej dotyczących przestępstw motywowanych politycznie.

Cytowany przez RND Klein ostrzegł, że w Niemczech ponownie nasilają się ruchy antydemokratyczne. Postawy antydemokratyczne nie dotyczą jednak tylko skrajnych odłamów.

We wtorek przypada 83. rocznica antysemickich pogromów listopadowych z 1938 roku, tzw. Nocy Kryształowej. "To wydarzenie dotyczy nas dzisiaj - bez względu na to, co robili wtedy nasi dziadkowie czy pradziadkowie" - powiedział Klein.

Dodał, że oczekuje, iż "przyszły rząd federalny szybko zainicjuje ustawę o umacnianiu i wspieraniu demokracji, która pierwotnie była planowana w ostatniej kadencji. Ważne jest, aby organizacje społeczeństwa obywatelskiego w walce z antysemityzmem miały stałą i bezpieczną perspektywę" - pisze RND.

Ważne jest również, aby prawicowi ekstremiści i wrogowie konstytucji byli konsekwentnie usuwani z Bundeswehry, policji i innych agencji bezpieczeństwa - podkreśliła Kahane. Należy również poważniej potraktować ściganie ataków antysemickich.

Z Berlina Berenika Lemańczyk