Niemcy: Eksperci: muzułmanie spotykają się z uprzedzeniami ze strony bardzo dużej części społeczeństwa

Muzułmanie spotykają się z uprzedzeniami ze strony bardzo dużej części niemieckiego społeczeństwa. Oskarża się ich o bycie zacofanymi, potencjalnie niebezpiecznymi i trudnymi do zintegrowania - powiedziała w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung" politolog Saba-Nur Cheema, współautorka zaprezentowanego w czwartek raportu na temat uprzedzeń wobec muzułmanów w RFN.

19 lutego 2020 r. rasistowski zamachowiec zastrzelił dziewięć osób w Hanau w Hesji. Większość z nich stanowili muzułmanie. Sześć miesięcy później ówczesny federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer powołał niezależną grupę ekspertów mającą zbadać skalę wrogości wobec muzułmanów. W czwartek badacze przedstawili swój raport. Jego współautorką jest politolog Saba-Nur Cheema, z którą rozmawiał dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Pytana, jak duży jest w Niemczech problem uprzedzeń wobec muzułmanów, Saba-Nur Cheema stwierdziła: "Jest duży. Nasze badanie pokazuje jednoznacznie, że muzułmanie spotykają się z uprzedzeniami ze strony naprawdę bardzo dużej części społeczeństwa. To nie jest tylko problem na marginesie społeczeństwa".

Ekspert podkreśliła, że "dotyczy to wielu różnych obszarów: w mediach, w szkołach, w sądownictwie, by wymienić tylko kilka przykładów. Zauważyliśmy, że muzułmanie mają tam często określony wizerunek. Generalnie oskarża się ich o bycie zacofanymi, potencjalnie niebezpiecznymi i trudnymi do zintegrowania".

"Dzieje się tak nie tylko na poziomie osobistym w życiu codziennym, ale także strukturalnym, tj. w urzędach, na rynku pracy lub mieszkaniowym".

Zapytana, jak ocenia obraz islamu w Niemczech przedstawiany przez gazety, radio i telewizję, politolog powiedziała, że "specjalnie zleciliśmy badanie, które potwierdziło to, że islam ma złą prasę. Muzułmanie zwykle pojawiają się w mediach tylko wtedy, gdy dyskutuje się o przemocy, terrorze, antysemityzmie lub homofobii".

"Zapytaliśmy muzułmanów o ich doświadczenia w życiu codziennym i okazało się, że wielu z nich postrzega szkołę jako miejsce, w którym doświadczają lub doświadczyli dyskryminacji i nadal ją pamiętają jako dorośli" - zauważyła politolog. "Jedna trzecia muzułmańskich uczniów przepytanych w badaniu berlińskim podała wypowiedzi swoich nauczycieli, które uważali za wykluczające. Szczególnie dziewczęta muzułmańskie, które noszą chustę, często narzekają, że nie jest to akceptowane (...)".

Eksperci w swoim raporcie nie wysuwają żądań; "dajemy rekomendacje do działania. (...) Teraz rząd federalny stoi przed pytaniem, czy i jak szybko opracuje strategię zapewniającą muzułmanom ochronę przed dyskryminacją".

Niezależna grupa ekspertów, składająca się z dwunastu członków, w swoim raporcie końcowym podkreśliła, że muzułmanie w Niemczech często spotykają się z uprzedzeniami, niechęcią i dyskryminacją w życiu codziennym. Eksperci sugerują, że rząd federalny powinien powołać komisarza do walki z tym zjawiskiem.

Z Berlina Berenika Lemańczyk