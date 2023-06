Niemcy: Ekspert ds. wojskowości: zniszczenie tamy w Kachowce to „diabelski plan” Rosji, by utrudnić ukraińską ofensywę

Wiele argumentów przemawia za tym, że to rosyjscy okupanci wysadzili tamę w Nowej Kachowce – przekonywał w rozmowie z w niemieckiej telewizji ZDF ekspert wojskowy, pułkownik austriackich sił zbrojnych Markus Reisner. Celem tego "diabelskiego planu" jest utrudnienie zapowiadanej ukraińskiej ofensywy - podkreślił wojskowy.

Jak zauważył Reisner, do katastrofy tamy mogły doprowadzić trzy scenariusze: pierwszy to celowe zniszczenie przez stronę rosyjską, a drugi - to ukierunkowany ostrzał wojsk ukraińskich. Trzeci scenariusz to zawalenie się tamy na skutek uszkodzeń z ostatnich miesięcy.

"Z punktu widzenia aktualnej wiedzy wygląda na to, że najprawdopodobniej strona rosyjska wysadziła tamę w powietrze" - ocenił pułkownik. "Niszcząc tamę, rosyjskie wojsko mogło próbować uniemożliwić Ukrainie militarne wykorzystanie obszaru na południe od Chersonia" - zaznaczył Reisner.

Jak przypomniał, zaopatrzenie w wodę anektowanego przez Rosję Krymu częściowo zależy od zniszczonej tamy. "Niemniej jednak w obecnej sytuacji, gdy prawdopodobna jest ofensywa ze strony Ukrainy, rosyjskie wojsko najwyraźniej podjęło +diaboliczną decyzję+ o zniszczeniu tej tamy, aby uniemożliwić Ukraińcom atak na południu" - zauważył.

"To także bardzo mocna wskazówka, że ofensywa faktycznie przechodzi z fazy przygotowawczej do fazy decyzyjnej" - dodał Reisner, podkreślając, że "zalany teren nie jest już dostępny dla działań ukraińskich sił zbrojnych".