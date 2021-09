Niemcy: Ekspert o kampanii wyborczej: nie mamy słabych kandydatów

"Nie mamy słabych kandydatów" – skomentował dobiegającą końca kampanię do Bundestagu Joachim Koschnicke, odpowiedzialny w poprzednich wyborach za wizerunek Angeli Merkel. „Ta kampania wyborcza charakteryzuje się dużą niepewnością” – dodał ekspert podczas niedzielnej rozmowy z ZDF Heute.

Tegoroczna kampania jest specyficzna z jednego powodu: nie bierze w niej udziału Angela Merkel, która po zakończeniu w czwartek kadencji i po 16 latach na stanowisku kanclerza odchodzi z polityki. "Obecnie mamy aż trzech kandydatów na stanowisko kanclerza i sześć partii, które chcą pozostać w Bundestagu. Poza tym mamy roller-coaster, który sprawia, że kampania ta jest szczególnie ekscytująca, co widać w sondażach" - wylicza Koschnicke.

"Angela Merkel jako osoba była ponad podziałami partyjnymi. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten +współczynnik Merkel+ jest tak duży" - dodaje ekspert. "Olaf Scholz wykorzystał to bardzo mądrze, aby zająć pozycję zarządcy spadku po Merkel. Wydaje się, że skutecznie sprowadza zagubionych wyborców z powrotem do obozu SPD. Jednocześnie pozycjonuje się jako lider lewicy. Olaf Scholz (…) widzi, że wiąże wyborców z tego obozu ze sobą".

"Koniec ery Merkel" powoduje trochę niepewności wśród wielu wyborców, którzy zastanawiają się, co dalej. "Odpowiedź na to pytanie w kampanii nie padła, ale najłatwiej jest na nie odpowiedzieć Olafowi Scholzowi, ponieważ ludzie znają go z jego pracy obecnego wicekanclerza. Z drugiej strony Annalena Baerbock i Armin Laschet powinni przekazać wyborcom, co zamierzają i w jakim stylu chcą rządzić" - uważa Koschnicke.

Jeśli chodzi o kandydatów do urzędu kanclerza, to kwestie osobiste stają się coraz ważniejsze. "Nie powiedziałbym, że mamy słabych kandydatów. Kandydatura Armina Lascheta była mniej lub bardziej wymuszona. Także jego start w kampanii był niefortunny. Baerbock miała błyskotliwy, harmonijny, bardzo dobrze przemyślany start, połączony z programem pod znakiem reform i zmian. Potem popełniła błędy, które odbijają się na jej wyniku do teraz".

Koschnicke sądzi, że słabe wyniki Unii CDU/CSU w sondażach wynikają nie tylko ze słabego startu kampanii. Nie udało mu się zdobyć pozycji "empatycznego, silnego managera kryzysowego podczas tragedii powodziowej w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie". Laschet jako kandydat Unii "wprowadza program dobrego samopoczucia w okresie, który jest największym kryzysem po II wojnie światowej" - sądzi ekspert i winą obarcza też program wyborczy Unii, który jest "mało progresywny, mało charakterystyczny, i nie pokazuje ostrej przewagi nad konkurencją".

Unia początkowo nie działała jak trzeba, w efekcie później coraz trudniej było jej się uporać ze zjawiskiem, które wydawało się nie do pomyślenia - spadkiem w sondażach do wyniku poniżej 30 proc. Jak podkreśla Koschnicke, takiego wyniku nikt się nie spodziewał. "Tak jak nikt nie przypuszczał, że w sondażach Unia może uplasować się za SPD, a potem spaść jeszcze niżej, poniżej 20 proc. - jak pokazują niektóre nowe sondaże".

Debaty telewizyjne z udziałem Scholza, Lascheta i Baerbock do czasu wyborów zaplanowanych na 26 września mają odbyć się jeszcze dwie - 12 i 19 września. "Jedno jest pewne: presja na Lascheta jest ogromna, na Scholza raczej mniejsza. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Mają jeszcze szansę dotrzeć do wyborców".

Ważny jest przebieg samej debaty, ale istotne są też analizy i oceny ekspertów po jej zakończeniu - podkreśla ekspert. "Widzimy, co dzieje się w mediach społecznościowych równolegle z debatą. To jest ogromna dyskusja i ma wpływ na przebieg kampanii wyborczej".

