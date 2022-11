Niemcy: Ekspert: w najbliższych miesiącach do kraju może przybyć pół miliona uchodźców z Ukrainy

W ostatnim czasie miliony ludzi na Ukrainie cierpią na brak dostępu do prądu i ogrzewania w wyniku rosyjskich ostrzałów obiektów energetycznych. "Z tego powodu w ciągu najbliższych miesięcy do Niemiec może przybyć z Ukrainy pół miliona kobiet i dzieci" - powiedział gazecie "Bild am Sonntag" badacz migracji Gerald Knaus.

Rosyjska armia z premedytacją atakuje elektrownie na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to "terrorem energetycznym", a jego rząd spodziewa się "najcięższej zimy w historii". Cel rosyjskich ostrzałów to uczynić zimę na Ukrainie nie do zniesienia i zmusić ludzi do ucieczki, m.in. do Niemiec - podkreślono na łamach dziennika.

Do Republiki Federalnej przybyło już milion Ukraińców, a eksperci spodziewają się, że tej zimy może być ich znacznie więcej. "Powinniśmy już teraz przygotować się na to, że w ciągu najbliższych miesięcy do Niemiec może przybyć z Ukrainy dodatkowe pół miliona kobiet i dzieci" - powiedział "Bild am Sonntag" badacz migracji Gerald Knaus. Jego zdaniem to, ile osób będzie musiało opuścić Ukrainę, zależy również od pomocy, jakiej Niemcy udzielą na odbudowę tamtejszej infrastruktury. "Ukraina potrzebuje również dalszego wsparcia finansowego" - podkreślił.

Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych powiedział gazecie, że "to, ile osób będzie nadal uciekać do państw sąsiadujących z Ukrainą, a także do Niemiec, zależy od brutalności rosyjskich ataków". W ocenie resortu nie można wiarygodnie przewidzieć dalszego rozwoju ruchów uchodźczych, lecz MSW spodziewa się kolejnej fali uchodźców zimą.

W samym Berlinie powstają miejsca dla kolejnych 10 tys. uchodźców, m.in. w hangarach dawnego lotniska Tempelhof - zauważyła gazeta.

Solidarność z Ukraińcami w Niemczech utrzymuje się na wysokim poziomie, ale zauważalnie spada. Na początku wojny 73 proc. osób w Niemczech opowiadało się za przyjęciem uchodźców z Ukrainy, natomiast w piątek było to już tylko 58 proc. 31 proc. jest przeciwko - wynika z badania instytutu INSA dla "Bild am Sonntag".

Z Berlina Berenika Lemańczyk