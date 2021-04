Niemcy: Ekspert: więcej zaszczepionych, gdy wydłużymy okres między szczepieniami do trzech miesięcy

Ekspert ds. zdrowia partii SPD, Karl Lauterbach powiedział w rozmowie z dziennikiem "Tagesspiegel", że należy zmienić strategię szczepień w Niemczech tak, aby odstęp między pierwszym a drugim szczepieniem wydłużyć do dwunastu tygodni. We wtorek szczepienia w swoich gabinetach zaczynają lekarze rodzinni.

W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa, brakiem szczepionek i ograniczeniami, dotyczącymi szczepionki AstraZeneca, pytanie, jak przyspieszyć kampanię szczepień, staje się coraz bardziej palące.

"Decydującym czynnikiem jest teraz jak najszybsze zaszczepienie jak największej liczby osób", mówi ekspert ds. zdrowia i lekarz z socjaldemokratycznej partii SPD, Karl Lauterbach dziennikowi "Tagesspiegel". W tym celu należy zmienić strategię szczepień, a odstęp między pierwszym a drugim szczepieniem należy znacznie wydłużyć do dwunastu tygodni.

Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) może odegrać tutaj decydującą rolę. "Piłka jest teraz po stronie Stiko" - powiedział Lauterbach. Zasugerował, aby komisja szybko podjęła decyzję w tej sprawie. Jego zdaniem "taka zmiana strategii jest teraz konieczna".

Lauterbach powiedział, że gdyby przerwa między pierwszym a drugim szczepieniem szczepionkami mRNA z BioNTech i Moderna została wydłużona z sześciu do dwunastu tygodni, ponad 60 milionów ludzi w Niemczech mogłoby zostać zaszczepionych po raz pierwszy do lipca. "Jeśli zmienimy teraz naszą strategię i skupimy się na jak największej liczbie pierwszych szczepień, czwarty lockdown nie będzie już konieczny".

Lauterbach odniósł się do doświadczeń z Wielkiej Brytanii i badań z Australii. Te ostatnie sugerują, że ochrona po szczepieniach BioNTech i Moderna była nadal wystarczająco silna między szóstym a dwunastym tygodniem

Jednak Stiko dopiero co zmieniła swoje zalecenie. Początkowo zalecała odstęp od trzech do sześciu tygodni dla preparatu BioNTech/Pfizer i odstęp od czterech do sześciu tygodni dla szczepionki Moderna. W projekcie rezolucji z dnia 1 kwietnia w sprawie aktualizacji zaleceń obecnie stwierdza się: "Drugą dawkę szczepionki należy podać po sześciu tygodniach w przypadku szczepionek mRNA i po dwunastu tygodniach w przypadku szczepionki AstraZeneca, ponieważ zapewnia to bardzo dobrą indywidualną ochronę, a także osiągnięcie większego efektu szczepień na poziomie populacji".

Według federalnego ministerstwa zdrowia, do minionej soboty, dwanaście procent Niemców zostało zaszczepionych przynajmniej raz, to ponad dziesięć milionów obywateli. 4,3 miliona osób otrzymało już drugą szczepionkę.

Od wtorku szczepienia rozpoczynają się w 35 000 przychodniach lekarskich w całym kraju. Później szczepić zaczną również lekarze specjaliści, lekarze prywatni i lekarze zakładowi. W pierwszym tygodniu wszystkie przychodnie otrzymają łącznie 940 000 dawek szczepionki.

W społeczeństwie panuje jednak sceptycyzm co do założenia, że do końca lata wszyscy otrzymają ofertę szczepień" - stwierdza "Tagesspiegel". Według ankiety przeprowadzonej przez instytut badawczy YouGov na zlecenie agencji dpa, tylko niecała jedna czwarta Niemców (23 proc.) spodziewa się, że cel, jakim jest zaoferowanie każdej osobie chętnej do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi zostanie osiągnięty do 21 września. 62 proc. ankietowany nie spodziewa się tego, 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Kanclerz Angela Merkel (CDU) kilkakrotnie zapowiadała, że chce zaoferować możliwość szczepienia przeciwko koronawirusowi wszystkim chętnym dorosłym w Niemczech do początku jesieni.

Instytutu Roberta Kocha (RKI) poinformował we wtorek o 6885 nowych infekcjach Covid 19 w ciągu ostatniej doby. Ponadto w ciągu 24 godzin zarejestrowano 90 nowych zgonów. Dokładnie tydzień temu RKI odnotował 9549 nowych infekcji i 180 nowych zgonów w ciągu jednego dnia.