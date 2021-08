Niemcy: Epidemia koronawirusa po imprezie na 300 osób

Po imprezie w Bad Doberan, w której między innymi uczestniczyły dwie osoby zakażone SARS-CoV-2, liczba pozytywnych przypadków wzrasta. Dużym utrudnieniem są problemy z dotarciem do uczestników wydarzenia i śledzeniem kontaktów – informuje we wtorek portal RND. W zabawie uczestniczyło 300 osób.

Impreza odbyła się pod koniec lipca w klubie w Bad Doberan pod Rostockiem.

Podczas śledzenia kontaktów znaleziono kolejnych jej uczestników z objawami choroby, których skierowano do natychmiastowego przetestowania. "Dotychczas udało się dotrzeć do siedmiu zakażonych gości" - poinformowały władze powiatu. Zalecono wszystkim uczestnikom imprezy, aby wykonali przynajmniej jeden test na obecność wirusa. "Szczególnie osoby wykazujące objawy przeziębienia powinny niezwłocznie wykonać test PCR" - pisze RND.

Śledzenie kontaktów i dotarcie do potencjalnie zakażonych osób jest dużym problemem dla władz. "Dane z aplikacji Luca są obecnie bezużyteczne, ponieważ zagubiono klucz do danych. Szukamy rozwiązania, które w razie potrzeby umożliwi ich odszyfrowanie" - powiedział na łamach RND rzecznik powiatu Rostock, Michael Fengler.

W śledzeniu kontaktów nie pomogła też tradycyjna lista nazwisk uczestników imprezy. "Spośród danych osób, które otrzymaliśmy na listach papierowych - łącznie było ich 104 - tylko 20 nadawało się do użytku. Reszta podała złe numery telefonów lub fałszywe nazwiska, przez co badania prowadzone przez departament zdrowia są znacznie utrudnione" - wyjaśnił Fengler i zaapelował do uczestników imprezy o zgłaszanie się na testy. "To jedyny sposób na powstrzymanie epidemii. W przypadku jej rozwoju jest ryzyko poważnych konsekwencji, które mogłyby mieć skutki sięgające nawet żłobków, przedszkoli i szkół w regionie. Gdy infekcja się rozprzestrzenia, dotyka głównie najsłabszych, szczególnie osoby niezaszczepione i chore, niezależnie od wieku" - apeluje Fengler na łamach RND.

