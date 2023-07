Niemcy: Europoseł z CDU: Polska może przyjąć pakt migracyjny, jeśli jesienią wygrają „moi polityczni przyjaciele"

Europoseł Michael Gahler (CDU), zapytany w sobotę przez Radio Deutschlandfunk o przyszłość paktu migracyjnego, wyraził nadzieję, że w przypadku zmiany władzy w Polsce po jesiennych wyborach „jego polityczni przyjaciele wraz z koalicjantami” będą prowadzili inną politykę niż obecny rząd, a Polska zaakceptuje forsowane obecnie przez Brukselę rozwiązanie.

Platforma Obywatelska, podobnie jak niemieckie CDU, należy do centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Z EPL związana jest duża część polityków Komisji Europejskiej oraz jej szefowa Ursula von der Leyen.

Jak przypomniało Deutschlandfunk, reforma azylowa przejdzie przez PE "prawdopodobnie pod koniec tego roku", ale Polska i Węgry już teraz zapowiadają, że nie poprą wniosku w obecnej formie - mimo grożenia tym krajom karom finansowym.

"Możliwe, że w październiku w Polsce powstanie nowy rząd. Mam nadzieję, że moi polityczni przyjaciele wraz z koalicjantami będą prowadzić odmienną politykę" - stwierdził Gahler w rozmowie z Deutschlandfunk.

"Przypominam sobie, jak w 2015 roku, na krótko przed dojściem do władzy PiS, miało miejsce porozumienie dotyczące rozmieszczenia 165 tysięcy migrantów. Ówczesny rząd przyjął kilka tysięcy osób" - dodał Gahler. "Oznacza to, że politycznie nie zależy to od kraju jako takiego, lecz od konkretnej partii, która rządzi w Polsce. Podobna jest sytuacja na Węgrzech. Ale to w Polsce odbędą się niebawem wybory" - stwierdził niemiecki europoseł.