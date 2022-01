Niemcy: Fala zakażeń wariantem Omikron koronawirusa jest pod kontrolą, ale trzeba zachować ostrożność

Minister zdrowia Karl Lauterbach wyraził ostrożny optymizm w sprawie sytuacji pandemicznej w Niemczech. "Mamy obecnie falę omikronową pod kontrolą" - powiedział w piątek w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z prezesem Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Wielerem, który apelował o ostrożność.

Mówiąc o kontroli, minister miał na myśli skutki fali zakażeń Omikronem. Celem jest przejście przez nią "z jak najmniejszą liczbą ciężkich przypadków i zgonów" podkreślił minister.

Niemcy mają wyjątkowo dużą liczbę nieszczepionych osób wśród ludzi starszych, wyjaśnił Lauterbach. Ta grupa wymaga szczególnej ochrony. "To nie jest błaha sprawa", mimo że zakażenie wariantem Omikron jest często łagodniejsze. Należy się spodziewać, że wiele nieszczepionych osób starszych będzie musiało zostać przyjętych na oddział intensywnej terapii z powodu Covid-19, a także może umrzeć.

Szef RKI Lothar Wieler apelował o ostrożność. Wciąż nie jest jasne, jak Omikron wpłynie w najbliższych tygodniach szczególnie na starszą, nieszczepioną populację, powiedział Wieler na konferencji prasowej z Lauterbachem.

"Liczba przypadków nadal rośnie masowo, ale w rzeczywistości nie rosną one tak gwałtownie, jak mogłyby w przypadku Omikrona", wyjaśnił szef RKI. Wynika to również z faktu, że "zdecydowana większość ludzi odpowiedzialnie" przestrzega zasad obowiązujących w pandemii.

Nie należy jednak zapominać, że Niemcy "zmierzają do szczytu" pandemii. W ciągu ostatnich siedmiu dni około 890 000 osób zostało zarażonych koronawirusem, co odpowiada jednemu procentowi populacji, wyjaśnił Wieler. Co trzeci test PCR okazał się pozytywny. "Już wcześniej mówiłem, że z Omikronem wkraczamy w nową fazę pandemii".

Z Berlina Berenika Lemańczyk