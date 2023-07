Niemcy: „FAZ”: niemieckie firmy na drugim miejscu jeśli chodzi o płacone w Rosji podatki od zysków; na pierwszym amerykańskie

Niemieckie firmy plasują się na drugim miejscu, jeśli chodzi o płacone w Rosji podatki od zysków operacyjnych. Więcej płacą tylko Amerykanie – opisuje we wtorek portal „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ). Do niemieckich firm, które zdecydowały się na rozszerzenie działalności w Rosji, należą Uniper, Metro, Ehrmann, Hochland, Knauf i Heidelberger.

Po 16 miesiącach trwania inwazji Rosji na Ukrainę, pomimo sankcji ekonomicznych, aż cztery na pięć zachodnich firm nie zrezygnowało z prowadzenia działalności w tym kraju. Według nowego raportu, przygotowanego przez Kijowską Szkołę Ekonomiczną (KSE) i organizację pozarządową B4Ukraine, 1146 firm wciąż działających w Rosji (z 1387) wygenerowało w 2022 roku sprzedaż w wysokości 213,9 mld dolarów.

"Transakcje te nie są objęte sankcjami, są legalne. Jest jednak ich ciemna strona" - podkreśla FAZ, podając, że z zysków (14,1 mld dolarów) firmy zapłaciły państwu rosyjskiemu podatek w wysokości 3,5 mld dolarów, pomagając w ten sposób "sfinansować wysiłki wojenne Kremla".

Na liście największych korporacji znalazły się tak znane marki jak Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble. "Zwraca uwagę, jak szybko luki pozostawione przez firmy zachodnie wypełniają chińscy przedsiębiorcy. Czterech producentów samochodów z Chin znalazło się wśród dziesięciu zagranicznych firm o największym wzroście sprzedaży: Chery, Haier, Geely, Haval" - zauważa FAZ.

"Niemieckie firmy są drugim co do wielkości podatnikiem w imperium prezydenta Putina" - podkreśla FAZ. Spośród 371 niemieckich firm, pierwotnie działających w Rosji, po wybuchu wojny nadal jest ich 262 (69 proc.). W ubiegłym roku zapłaciły one 402 mln dolarów podatku dochodowego - co stanowi dwie trzecie podatków od zysku, które firmy z UE zapłaciły rosyjskiemu ministerstwu finansów w 2022 roku.

Według danych B4Ukraine, niemieckimi firmami o najwyższych obrotach były Metro, firma energetyczna Uniper, a także Bayer, Knauf Gips i BMW. Na czele listy znaleźli się też Hochland i Liebherr, producent maszyn rolniczych Claas oraz Bosch.

Claas zmniejszył swoją działalność w Rosji o jedną trzecią do 515 milionów dolarów w 2022 roku, a po wybuchu wojny zamknął swoją fabrykę w Krasnodarze. Uniper, BASF i Bosch ogłosiły wycofywanie się z Rosji. Z kolei BMW wstrzymało dostawy do Rosji w 2022 roku.

Największymi płatnikami podatku dochodowego w Rosji były firmy amerykańskie, przynosząc rosyjskiemu budżetowi 712 mln dolarów. Na drugim miejscu znalazły się firmy z Niemiec, a w ślad za nimi - przedsiębiorstwa ze Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Chin i Francji.

Firmami o największej sprzedaży w 2022 roku były Japan Tobacco International, chińskie korporacje Chery Automotive i Haier, austriacki Raiffeisenbank International, amerykańska grupa tytoniowa Philip Morris. "Wszyscy oni kontynuowali działalność w Rosji, podobnie jak producenci słodyczy Mars i Mondelez, firma farmaceutyczna Astra-Zeneca, Burger King, Danone, Nestle, Pepsi i Unilever" - podali autorzy raportu.