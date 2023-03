Niemcy: „FAZ”: Trybunał Konstytucyjny wydaje coraz więcej na budowę wizerunku

Federalny Trybunał Konstytucyjny przeznaczy w tym roku 700 tys. euro na działania związane z PR. Część z tej kwoty przeznaczona została na przebudowę strony internetowej oraz zaprojektowanie nowego wizerunku orła – opisuje portal dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ("FAZ") i przypomina, że Trybunał zdaje się też mieć problemy z "transparentnością" działań.

Jak przypomniał "FAZ", w ubiegłym roku Federalny Trybunał Konstytucyjny nie chciał udzielić informacji dziennikarce "Bilda" na temat przebiegu spotkania sędziów Trybunału z kanclerzem Olafem Scholzem. "Biuro prasowe wielokrotnie powoływało się jedynie na +wcześniejszą korespondencję+, nawet w odpowiedzi na prośbę "Bilda" o doprecyzowanie, o którą poprzednią korespondencję w ogóle chodziło" - pisze "FAZ".

Aby odeprzeć pytania dziennikarki, Trybunał wynajął zewnętrznych prawników za 33,5 tys. euro - i przegrał sprawę przed sądem administracyjnym w Karlsruhe. "Zadowoliło to dziennikarkę, która zapłaciła swojemu adwokatowi znacznie niższą stawkę" - podkreślił FAZ.

"Z tej farsy wynikają dwa spostrzeżenia: jeśli chodzi o kontakt ze społeczeństwem, Trybunał Konstytucyjny wciąż ma wiele do zrobienia, ponadto chętnie wykorzystuje on duże kwoty na własne cele" - zauważa "FAZ", dodając, że jest to widoczne także w bieżącym budżecie Trybunału.

"W tym roku na działania public relations przeznaczono 700 tys. euro. To o 0,5 mln euro więcej, niż w 2022 roku" - podkreśla "FAZ". Agencja reklamowa z Dortmundu ma otrzymać 84,6 tys. euro za przeprojektowanie strony internetowej Trybunału, co zostało poprzedzone przetargiem. "Zadaniem agencji jest koncepcja i opracowanie (…) obejmujące orła, czcionkę oraz kolorystykę strony internetowej" - dodał "FAZ".

Pierwsza innowacja w postaci zmienionego wizerunku orła jest już widoczna na stronie od kilku dni. "Orzeł miał prawdopodobnie wyglądać nowocześniej, niż tradycyjny poprzednik. To nie wszystkim się podoba" - opisuje "FAZ". Jak tłumaczyła agencja reklamowa, ten wizerunek orła, będącego symbolem godła państwowego, w wersji przygotowanej dla Trybunału, "mieści się w dopuszczalnym zakresie". Zgodnie z heraldyką, jest to orzeł zwrócony głową w stronę prawego skrzydła, bez korony.

Jak przypomina "FAZ", od 1997 roku rząd Niemiec i wszystkie urzędy państwowe używają jednolitego wizerunku orła. "Jednak Trybunał Konstytucyjny nie chciał skorzystać z tego orła. Czy nowy projekt został omówiony z innymi sądami federalnymi, w celu osiągnięcia jedności w sądownictwie? Nic na to nie wskazuje" - dodaje "FAZ". Rzecznik prasowy federalnego Trybunału Konstytucyjnego odmówił odpowiedzi, tłumacząc się koniecznością "przejrzenia obszernych akt urzędowych".

Nowego orła można też było zobaczyć na okładce "Rocznego raportu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego", zaprezentowanego w ubiegłym tygodniu. Ta 108-stronicowa publikacja, mająca na celu dostarczenie przejrzystych informacji o działalności i zadaniach sędziów, została zaprojektowana przez agencję reklamową z Dortmundu. Jak zauważył "FAZ", na grafice, przedstawiającej siedzibę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, brakuje trzeciej - i zarazem najwyższej - wieży, powstałej w 2019 roku.

"W Luksemburgu ta nowa wieża otwiera obywatelom architektonicznie dostęp do trybunału sprawiedliwości, czyni go łatwiejszym. W Karlsruhe (siedziba niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego - PAP) nikt nic nie wie o takiej transparentności" - podsumowuje "FAZ".

Marzena Szulc