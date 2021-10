Niemcy: FDP o rozmowach koalicyjnych: Olaf Scholz będzie dobrym „kanclerzem klimatu”

Ochrona klimatu, cyfryzacja i rosnące ceny to poważne wyzwania dla tworzącej się koalicji SPD, Zielonych i FDP. Największe rozbieżności są na razie w dziedzinie polityki podatkowej i finansowej – ocenił przebieg rozmów koalicyjnych Robert Habeck, przywódca Partii Zielonych, wypowiadając się na antenie telewizji ARD.

W dokumencie wstępnym przywódcy trzech partii tworzących koalicję - SPD, Zielonych i FDP - sformułowali wspólne cele i stworzyli podstawy do negocjacji koalicyjnych. Wyjaśnione są w nim już pewnie punkty sporne, ale wciąż pozostają otwarte kwestie, np. dotyczące finansowania planowanych projektów. SPD podtrzymała w nim wiele głównych założeń, które zaprezentowała w czasie kampanii wyborczej. "Podstawowe zabezpieczenie dzieci, stabilny poziom emerytur, płaca minimalna, wzrost dotacji mieszkaniowych. Myślę, że osiągnęliśmy całkiem dużo "- ocenił Scholz, cytowany przez dziennik "Tagesspiegel".

Habeck przyznał, że na razie nie ma decyzji co do większych zmian w obszarze podatków. W kwestii finansów są bowiem największe rozbieżności między FDP a socjaldemokratami. "FDP wywalczyło brak wprowadzenia podatku od majątku i od spadków" - potwierdził. "Oznacza to, że w innych obszarach nie będzie na razie miejsca na ulgi. To może się zdarzyć tylko wtedy, gdy ożywienie gospodarcze ponownie przyniesie większe wpływy z podatków" - wyjaśnił polityk. FDP nie udało się wprowadzić w życie obniżki podatków dla przedsiębiorców postulowanej w kampanii .

Habeck wyraził również przekonanie, że jeśli Scholz zostanie wybrany na szefa rządu, będzie "kanclerzem klimatu". "Razem będziemy dobrym rządem klimatycznym" - ocenił polityk, który wcześniej krytykował politykę klimatyczną Scholza.

Jak przypomina "Tagesspiegel", dla Scholza "Niemcy są wyraźnie wzorem do naśladowania w walce ze zmianami klimatycznymi"; "jest tu siła ekonomiczna i potencjał naukowy, aby opracować niezbędne technologie" - uważa Scholz.

Habeck nie chciał potwierdzić, czy została już ustalona przyszła obsada ministerstw. Liberałom z FDP zależy na objęciu resortu finansów, a Zielonym - resortu ochrony środowiska i klimatu. Habeck odrzuca na razie spekulacje. "Sprawa ministerstwa finansów nie była omawiana, nie ma żadnych transakcji wiązanych" - stwierdził.

Marzena Szulc