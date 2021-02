Niemcy: Federalna agencja rozpatruje wniosek o realizację pozwolenia na budowę NS2 na wodach niemieckich

Operator gazociągu Nord Stream 2 złożył do Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej (BSH) wniosek o niezwłoczną realizację pozwolenia na budowę na wodach niemieckich, zawieszone po tym, jak organizacje ekologiczne sprzeciwiły się temu zezwoleniu - informuje w poniedziałek portal NDR.

Nord Stream 2 zamierza wykorzystać istniejące pozwolenie na budowę do dokończenia rurociągu bałtyckiego na wodach niemieckich. Jednak jest ono obecnie zawieszone po tym, jak organizacje ekologiczne - Deutsche Umwelthilfe (DUH) i NABU - sprzeciwiły się temu zezwoleniu. Rzecznik Nord Stream 2 powiedział, że wniosek złożono w grudniu, a w niedzielę BSH potwierdził, że wniosek wpłynął i jest rozpatrywany.

Operator powstającego gazociągu złożył wniosek, aby móc kontynuować budowę pomimo obiekcji stowarzyszeń ekologicznych. Nord Stream 2 jest pod presją czasu, ponieważ pozwolenie na budowę jest ważne tylko do końca maja i pozwala na prace przy układaniu nawet podczas okresu odpoczynku ptaków.

BSH musi teraz przeanalizować argumenty przedstawione przez niemieckie organizacje ochrony przyrody. Jeżeli organ podzieli ich punkt widzenia, pozwolenie na budowę pozostanie nieważne. Jeśli jednak BSH zatwierdzi wniosek do natychmiastowego wykonania, Nord Stream 2 może kontynuować budowę. DUH i NABU nadal będą miały wówczas prawo do wniesienia sprawy do sądu.

W połowie stycznia Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna zatwierdziła natychmiastową dalszą budowę gazociągu Nord Stream 2 na niemieckich wodach Bałtyku.

Zgoda BSH była konieczna m.in. dlatego, że po groźbie sankcji ze strony USA z projektu wycofała się szwajcarska firma AllSeas dysponująca specjalnymi statkami do układania rur; miały one pozwolenie na prowadzenie tych prac także w miesiącach zimowych. Po decyzji AllSeas spółka Nord Stream 2 AG musiała przestawić się na inny typ jednostki układającej rury i to jego dotyczy wydane w styczniu pozwolenie.

bml/ akl/