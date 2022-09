Niemcy: Federalna Służba Wywiadu od wiosny wspiera Ukrainę informacjami o rosyjskich wojskach

Federalna Służba Wywiadu (BND) wspomaga Ukrainę informacjami wywiadowczymi, które mogą być wykorzystane do celów militarnych, takimi jak zdjęcia satelitarne rosyjskich lokalizacji wojskowych na terytorium Ukrainy. Formalnie Niemcy nie uczestniczą w wojnie – opisuje portal „Tagesschau”.

Niemiecki rząd wspiera w czasie wojny Ukrainę intensywniej, niż sądzono. Już od wiosny BND dostarcza Ukrainie użytecznych informacji na temat rosyjskich wojsk na jej terytorium - wynika ze wspólnych ustaleń stacji ARD i tygodnika "Die Zeit".

Informacje, które BND za zgodą rządu federalnego przesyła ukraińskim służbom specjalnym, obejmują analizy skuteczności bojowej i morale rosyjskich jednostek na Ukrainie, podsłuchiwanych rozmów radiowych i telefonicznych oraz zdjęć satelitarnych. "Te raporty BND mogą pomóc Ukrainie w przygotowywaniu się do operacji wojskowych" - podkreśla "Tagesschau".

Od maja BND wysłało do swojego ukraińskiego odpowiednika ponad sto raportów tekstowych i zdjęć satelitarnych. Raporty zawierały przechwycone informacje, dotyczące m.in. rosyjskich składów amunicji na okupowanych terenach na Ukrainie lub zdjęcia satelitarne lotnisk z dokładną lokalizacją i liczbą rosyjskich samolotów.

BND sprawdziło "prawną dopuszczalność przesyłania informacji na Ukrainę" i oceniło, że ujawnienie informacji Ukrainie było prawnie dopuszczalne. Zgodnie z prawem międzynarodowym nie oznaczało to przystąpienia Niemiec do wojny - wyjaśnia "Tagesschau". Według źródeł w Berlinie dane były "przekazywane z kilkudniowym opóźnieniem", dlatego nie można było ich wykorzystać na bieżąco do planowania i kontrolowania ataków. Ponadto BND przesyłała wyłącznie zdjęcia, pokazujące terytorium Ukrainy.

Jak wynika z ustaleń mediów, dane były najprawdopodobniej przekazywane w porozumieniu między rządem federalnym a sojusznikami, głównie USA. "Inne kraje NATO, takie jak Wielka Brytania i USA, również miały dostarczać Ukrainie informacji wywiadowczych" - dodaje "Tagesschau".

Według informacji "Zeit" i ARD wynika, że rząd niemiecki zakłada, że Rosja ma świadomość przekazywania danych przez BND. Przedstawiciele rządu odmówili komentarza w tej sprawie. "Rząd federalny z zasady nie zajmuje publicznego stanowiska w sprawach dotyczących jakichkolwiek ustaleń wywiadu lub działalności służb wywiadowczych" - skomentowała rzeczniczka rządu.