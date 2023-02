Niemcy: Frakcja Lewicy: zezwolenie na eksport 178 Leopardów na Ukrainę to "czołgowe harakiri"

Lider frakcji parlamentarnej opozycyjnej Lewicy Dietmar Bartsch skrytykował decyzję rządu Niemiec o zezwoleniu na eksport do 178 czołgów Leopard 1 A5 na Ukrainę. W wywiadzie dla agencji dpa nazwał decyzję "czołgowym harakiri", którym "rząd zmienia Niemcy w stronę w wojnie" z Rosją.

"Ich czołgowe harakiri wkracza w coraz nowe wymiary" - ocenił Bartsch decyzję rządu o zezwoleniu na eksport czołgów.

Część dostaw dla Ukrainy ma być realizowana jeszcze w 2024 roku, "do tego czasu pokój powinien być już dawno osiągnięty" - uważa polityk Lewicy. Dodał, że jest to niezwykle niebezpieczne.

Resorty gospodarki i obrony RFN poinformowały we wtorek, że ministerstwo gospodarki zatwierdziło eksport na Ukrainę do 178 czołgów Leopard 1 A5. To, ile czołgów Leopard 1 A5 zostanie faktycznie dostarczonych Ukrainie, zależy od wymaganych prac remontowych.