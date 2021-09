Niemcy: Frekwencja wyborcza na godz. 14 wyniosła 36,5 proc., to mniej niż cztery lata temu

Mniej wyborców niż cztery lata temu oddało do godz. 14 głosy w trwających w niedzielę wyborach do parlamentu RFN. Według Federalnego Komisarza Wyborczego głosowało do tego czasu 36,5 proc. uprawnionych. To o 4,6 punktu procentowego mniej niż w 2017 roku. Wielu Niemców głosowało jednak teraz korespondencyjnie.

Cztery lata temu do godz. 14 zagłosowało 41,1 proc. uprawnionych.

"Zgodnie z oczekiwaniami, obecna frekwencja jest niższa od tej z 2017 roku, ponieważ zakładamy znacznie wyższy odsetek wyborców głosujących drogą pocztową" - wyjaśnił Federalny Komisarz Wyborczy Georg Thiel. Te głosy nie są jeszcze brane pod uwagę, a ich udział zostanie "określony w późniejszym czasie w ramach ustalania ostatecznych wyników wyborów" - dodał.

Lokale wyborcze w Niemczech zostaną zamknięte o godzinie 18. Wtedy też zostaną ogłoszone wstępne prognozy wyników wyborów do Bundestagu. W sondażach przed wyborami prowadziła socjaldemokratyczna SPD, wyprzedzając o kilka punktów procentowych chadecką Unię CDU/CSU.

Z Berlina Berenika Lemańczyk