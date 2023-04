Niemcy: Gen. Milley: Rosja w Bachmucie zużywa znaczące siły, osiągając bardzo niewielkie zyski; ma problemy z morale i dyscypliną

Rosja w walkach o ukraiński Bachmut zużywa znaczące siły, osiągając bardzo niewielkie zyski, a jej wojskom brakuje dobrego dowództwa, woli walki, morale i dyscypliny - ocenił w piątek w bazie Ramstein najwyższy rangą amerykański dowódca gen. Mark Milley podczas konferencji po spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy.

"Ukraińskie wojsko nadal sprawuje się bardzo dobrze. Intensywne walki w Bachmucie trwają nadal, tak jak trwały od kilku miesięcy. Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski" - powiedział gen. Milley, analizując obecną sytuację na polu walki na Ukrainie.

"W przeciwieństwie do wojsk ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki. Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega rozprzężeniu. Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczącego poboru, podczas gdy masowo wrzuca swoich obywateli w chaos wojny" - dodał.