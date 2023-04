Niemcy: Gen. Milley: w tej chwili szkolimy w Niemczech 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy; przeszkoliliśmy już 8,8 tys.

W tej chwili w Niemczech szkoli się 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy, zaś szkolenie przeszło już 8,8 tys. - powiedział w piątek w bazie Ramstein gen. Mark Milley. Wyraził też przekonanie, że szkolone i wyposażane przez Zachód ukraińskie brygady odniosą sukces na polu walki.

Jak zaznaczył przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, poza programem szkoleń dla nowo tworzonych ukraińskich jednostek 65 ukraińskich żołnierzy ukończyło niedawno szkolenie z obsługi systemów Patriot.

Milley stwierdził, że celem koalicji jest wyszkolenie i wyposażenie dziewięciu pancernych brygad, by "prowadzić albo ofensywne, albo defensywne operacje".

"Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. I jestem bardzo pewny co do ich zdolności do odniesienia sukcesu" - zaznaczył wojskowy.