Niemcy: Generał Hodges:"Czy Zachód chce zwycięstwa Ukrainy? Moja wiara słabnie"

Generał Ben Hodges, były dowódca wojsk lądowych USA w Europie, oskarżył Niemcy i USA o brak determinacji we wspieraniu Ukrainy. "Czy Zachód chce zwycięstwa Ukrainy? Moja wiara słabnie" - pytał w wywiadzie dla dziennika "Tagesspiegel". Jeśli ukraińska kontrofensywa zakończy się niepowodzeniem, to "należy obarczyć odpowiedzialnością rządy USA i Niemiec" - podkreślił Hodges.

Podczas gdy rząd USA pozwala teraz swoim sojusznikom na dostarczenie myśliwców F-16 na Ukrainę, to wcześniejsze ociąganie się z ich dostawą jest "przykładem braku determinacji, aby pomóc Ukrainie wygrać" - powiedział Hodges.

Niemcy wahają się co do decyzji o dostarczeniu pocisków manewrujących Taurus, zauważył Hodges. Jeśli ukraińska kontrofensywa zakończy się niepowodzeniem, "należy obarczyć odpowiedzialnością rządy USA i Niemiec". Jednak porażki można by uniknąć, gdyby podjęły zdecydowane działania już teraz.

Generał podkreślił także: "To prawda, że ukraińska ofensywa robi powolne postępy. Ale ci, którzy już nazywają ją porażką, nie mają pojęcia o realiach tej wojny i o tym, co się faktycznie dzieje. Takie osądy wskazują, że ich cierpliwość nie jest większa niż u nastolatków".

Z Berlina Berenika Lemańczyk