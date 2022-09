Niemcy: Generał Rasmussen o atakach na gazociągi Nord Stream: chodzi o szerzenie strachu

Duński generał brygady i były attache wojskowy w Moskwie Carsten Rasmussen uważa, że w przypadku ataków na rurociągi Nord Stream "chodzi o szerzenie strachu, tworzenie zamieszania i podsycanie sporów politycznych". Za aktem sabotażu kryje się wojna hybrydowa - zaznaczy generał w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel".

Pytany, kto miałby skorzystać na akcie sabotażu Rasmussen powiedział, że nie chce nikogo bezpośrednio oskarżać. "Staram się zwrócić uwagę na konsekwencje tego aktu sabotażu na Morzu Bałtyckim. A potem pozostawiam słuchającym mnie ludziom wyciągnięcie własnych wniosków i zastanowienie się, kto skorzystałby na tej akcji".

Zdaniem Rasmussena "chodzi o szerzenie strachu, tworzenie zamieszania i podsycanie sporów politycznych zarówno w poszczególnych państwach, jak i pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Podejmowana jest próba wbicia klina w zachodni sojusz. Ponadto akcja na Morzu Bałtyckim odwraca uwagę od innych bieżących wydarzeń".

"Myślę tu na przykład o fikcyjnych referendach na Ukrainie i rosyjskiej aneksji kilku regionów, której będziemy świadkami w najbliższych dniach" - powiedział generał.

Na uwagę, że wszystko to wskazuje na Rosję jako odpowiedzialną Rasmussen odpowiedział: "Moje oceny wynikają nie tylko z moich doświadczeń jako attache wojskowego w Rosji. Wcześniej przez pięć lat byłem też w Chinach. Tam można zaobserwować podobne metody do tych, które stosuje Rosja w swojej konfrontacji z Zachodem. Na tej podstawie podejrzewam, że za aktem sabotażu kryje się wojna hybrydowa, którą Rosja stosuje przeciwko Zachodowi, a zwłaszcza przeciwko UE".

Zwrócił również uwagę, że "osobliwością wojny hybrydowej jest to, że można wiarygodnie zaprzeczyć tym działaniom. Jeśli chodzi o wycieki w rurociągach, to wyraźnie tak jest. Rosja już zaprzeczyła, że ma z tym cokolwiek wspólnego i nadal będzie to robić". Rosja będzie "wskazywać palcem w najróżniejszych innych kierunkach. Prawdopodobnie wskaże przede wszystkim na Waszyngton. Pomysł, że za sabotażem mogą stać Amerykanie, wydaje się obecnie zyskiwać nieco na popularności w Europie, zwłaszcza w mediach społecznościowych".

Z Berlina Berenika Lemańczyk