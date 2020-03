Niemcy: Głosowanie korespondencyjne w Bawarii odbyło się bez problemów

System „zadziałał i został dobrze przyjęty przez obywateli” - tak o drugiej turze wyborów samorządowych w Bawarii napisał we wtorek monachijski „Sueddeutsche Zeitung”. Głosowanie odbyło się tylko w formie korespondencyjnej.

Pomimo "wyjątkowej sytuacji" w drugiej turze wyborów na burmistrza Monachium, która odbyła się w niedzielę, wzięło udział 51 proc. z ok. 1,1 mln mieszkańców uprawnionych do głosowania. To więcej niż w pierwszej turze, gdy do głosowania, które odbywało się także w lokalach wyborczych, udało się 49 proc. upoważnionych - odnotował w lokalnym dodatku "Sueddeutsche Zeitung".

Pomimo utrudnień, 99,7 proc. głosów zostało oddanych poprawnie - poinformował dziennik.

300 tys. kart zostało wysłanych 19 marca do osób, które już w pierwszej turze zdecydowały się oddać głos korespondencyjnie. 23 marca wysłano serię kolejnych 560 tys. kart, a dzień później rozesłano dodatkowe 250 tys. - tak gazeta opisała proces przygotowań do wyborów.

Burmistrzem Monachium pozostał na kolejną kadencję Dieter Reiter z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, który zdobył 71,7 proc. głosów i pokonał tym samym Kristinę Frank, kandydatkę Unii Chrześcijańsko-Społecznej.

