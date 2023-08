Niemcy: gwałtownie spada zaufanie obywateli do demokracji i do partii

Zaufanie obywateli Niemiec do demokracji gwałtownie spada. Podczas gdy jesienią 2021 roku nieco mniej niż jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że ma mniejsze lub niewielkie zaufanie do niemieckiej demokracji, tego lata już 54 proc. zgodziło się z tym stwierdzeniem - wynika z sondażu zleconego przez Fundację Koerbera. Utrata zaufania do partii jest jeszcze bardziej dramatyczna.

O ile w 2020 roku 29 procent Niemców stwierdziło, że ufa partiom politycznym, to w 2021 roku liczba ta spadła już do 20 procent, a obecnie osiągnęła najniższy poziom 9 procent - pisze w czwartek portal dziennika "Welt".

Około 90 procent ankietowanych przyznało, że ważne jest dla nich życie w wolności, równość wobec prawa, prawo do wolności wypowiedzi oraz wolne i tajne wybory. Jednocześnie 71 procent stwierdziło, że czołowe postacie w polityce i mediach żyją we własnym świecie, z którego patrzą z góry na resztę społeczeństwa.