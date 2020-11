Niemcy: Handel przeciwny dalszej redukcji liczby klientów w sklepach

Szef niemieckiego związku handlu detalicznego HDE Stefan Genth ostrzegł w środę, że proponowana przez rząd federalny w ramach walki z pandemią dalsza redukcja liczby klientów w sklepach wywoła ponowną falę kupowania artykułów spożywczych na zapas.

Planowane zwiększenie dozwolonej minimalnej powierzchni sklepowej na jednego klienta z 10 do 25 metrów kwadratowych może spowodować długie wyczekiwanie w kolejkach i "doprowadzić ostatecznie do ponownego kupowania artykułów spożywczych na zapas" - powiedział Genth. Dodał, że zagrozi to również zdrowiu osób zmuszonych do wystawania przed sklepami przy zimowej aurze.

"Koncepcje higieniczne przedsiębiorstw handlowych okazały się właściwe, w branży nie doszło do powstawania hotspotów. Dlatego nie ma żadnych podstaw do zaostrzania reguł" - zaznaczył szef HDE.

Według niego sprawą pilną jest natomiast zapewnienie wsparcia placówkom handlowym w strefach śródmiejskich. Jeśli politycy nie podejmą odpowiednich działań, "muszą brać pod uwagę wyludnianie się centrów miast" - wskazał Genth.

Tematem środowych wspólnych obrad rządu federalnego i rządów niemieckich krajów związkowych jest dalsza strategia walki z szerzeniem się koronawirusa.