Niemcy i Japonia chcą reformy Światowej Organizacji Handlu

W obliczu zagrożeń dla globalnego handlu Berlin i Tokio zamierzają wspólnie dążyć do reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO) - zapowiedziała Angela Merkel 5 lutego w drugim dniu wizyty w Japonii. Kanclerz Niemiec została przyjęta przez cesarza Akihito.

Angela Merkel wypunktowała negatywne skutki sporu handlowego USA z Chinami.

Według niemieckiej kanclerz z Chinami trzeba współpracować uważnie i uczciwie.

Unia Europejska jest trzecim partnerem gospodarczym Japonii.

Reforma WTO będzie ważnym tematem trwającego obecnie przewodnictwa Japonii w G20, a w tej kwestii między Berlinem i Tokio jest dużo punktów stycznych - stwierdziła Angela Merkel podczas debaty ze studentami prestiżowego tokijskiego uniwersytetu Keio.



Wywołany sporem handlowym z USA spadek popytu w Chinach stał się natychmiast odczuwalny zarówno w Niemczech, jak i Japonii z uwagi na światową sieć łączącą gospodarki tych krajów; w Niemczech ucierpiała branża motoryzacyjna, w Japonii krajowi dostawcy chińskiego koncernu technologicznego Huawei - wskazała Merkel.



Podkreśliła, że jej kraj potrzebuje gwarancji, że Huawei nie będzie przekazywał uzyskiwanych danych chińskim władzom, nim koncern ten zostanie dopuszczony do prac nad siecią 5G. O tych kwestiach należy rozmawiać - przekonywała.



W ocenie Merkel w relacjach z Chinami trzeba wypracować "uważne i uczciwe" podejście do kwestii związanych z własnością intelektualną. Wraz z rozwojem gospodarczym i rosnącą dominacją gospodarczą Chin wzrastać będą także wymagania wobec tego kraju w tej sferze; Chiny muszą też "dorosnąć do odpowiedzialności za pokojowy porządek światowy" - dodała. Od Europy Merkel oczekuje, że "wyraźnie zakomunikuje Chinom, że w relacjach potrzebujemy wzajemności" oraz "współpracy na partnerskich zasadach".



Unia Europejska jest trzecim co do wielkości partnerem gospodarczym Japonii, a spośród państw unijnych Niemcy mają z Krajem Kwitnącej Wiśni największą wymianę handlową.



Podczas uroczystego obiadu niemiecka kanclerz, która z wykształcenia jest fizykiem, rozmawiała z naukowcami z pokrewnych dyscyplin o tematach takich jak robotyka czy badania nad chorobami nowotworowymi.



Następnie Merkel wystąpiła na forum ekonomicznym, wypowiadając się na temat m.in. brexitu, międzynarodowych inicjatyw na rzecz ochrony danych oraz przyszłości sztucznej inteligencji.



"Z politycznego punktu widzenia nadal jest czas" na wypracowanie porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - oceniła. "Wszystkie strony powinny z tego skorzystać, ale w tym celu byłoby ważne wiedzieć, jak dokładnie strona brytyjska wyobraża sobie swoje (przyszłe) relacje z UE" - wskazała.



W jej ocenie "powinno być możliwe znalezienie rozwiązania dla tak konkretnego problemu", jakim jest backstop, tj. awaryjny mechanizm mający nie dopuścić do powrotu twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Zastrzegła, że "to zależy od umowy handlowej, jaką ze sobą zawrzemy".



Merkel została również przyjęta przez cesarza Japonii Akihito. Jak przekazał dwór cesarski, rozmowa trwała około 20 minut i dotyczyła m.in. zapowiedzianej na kwiecień abdykacji 85-letniego Akihito na rzecz jego syna Naruhito, a także włączenia kwestii ochrony środowiska w program szczytu G20, który ma się odbyć w czerwcu w Osace.



Na koniec dwudniowej wizyty Merkel odwiedzi firmę badającą możliwości stosowania sztucznej inteligencji m.in. przy budowie sieci 5G.

