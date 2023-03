Niemcy ignorują ryzyko. Rosyjska lekcja nic ich nie nauczyła

Globalny potentat chemiczny BASF zdaje się nie wyciągać wniosków z gorzkiej lekcji o rosyjskim uzależnieniu Rosji i stawia mocno na kolejnego niepewnego gracza, jakim są Chiny.

Wojna rosyjsko-ukraińska i zaostrzająca się rywalizacja amerykańsko-chińska doprowadziły do istotnych zmian w świecie biznesu. Próba grania dziś według wczorajszych zasad może się boleśnie zemścić.

Globalne wyzwania geopolityczne i nowe realia nie są poważnie brane pod uwagę przez zarządy niektórych niemieckich koncernów.

Najnowszym tego przykładem jest chemiczny gigant BASF, który ogłosił zamiar zamknięcia zakładów produkcji amoniaku w rodzinnym Ludwigshafen, a jednocześnie zamierza kontynuować wielkie inwestycje w Chinach.

Do roku 2030 BASF chce zainwestować 10 mld dol. w nowe zakłady w południowochińskim mieście Zhanjiang. Jest to o tyle zaskakujące, że od rosyjskiej napaści na Ukrainę i wzrostu napięcia wokół Tajwanu zagraniczne firmy poważnie zaczęły zastanawiać się nad dalszymi inwestycjami w państwach autokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Na porządku dziennym znalazły się opracowania planów ewakuacji pracowników w przypadku wybuchu wojny i ograniczanie spowodowanych nią strat.

BASF odebrał w ubiegłym roku gorzką lekcję w Rosji. Nic jednak nie wskazuje, by odrobił zadanie domowe

Wintershall Dea, spółka zależna koncernu, przez lata starała się zacieśniać współpracę z Gazpromem. Wybuch wojny, postępujące za nim zachodnie sankcje i zakręcanie kurka z gazem przez Kreml, które przyspieszyło odchodzenie przez Niemcy od rosyjskiego gazu, sprawiły, że w ubiegłym roku produkcja gazu ziemnego przez firmę spadła o połowę. Jakby tego było mało, dekret prezydencki doprowadził de facto do nacjonalizacji wszystkich aktywów Wintershall na terenie Rosji. Łączne straty wyniosły do tej pory ok. 7,2 mld euro.

BASF zdaje się pozostawać ślepy na geopolityczne ryzyko. Prezes zarządu Martin Brudermüller na konferencji prasowej, podczas której prezentował sprawozdanie roczne, bronił decyzji o dalszych inwestycjach, a winą za zmniejszanie aktywności w Europie obarczył Berlin i Brukselę.

Wśród grzechów europejskich rządów i instytucji wymienił rosnące ceny gazu, wysokie koszty pracy, nadmierne regulacje i zbyt rozbudowaną biurokrację. Pytania o ryzyko geopolityczne zbył stwierdzeniem, że koncern jest w stanie nim zarządzać.

Pamiętajmy, że dla branży chemicznej gaz ziemny i ropa naftowa są niezwykle istotne nie tylko jako nośnik energii, ale także jako surowiec konieczny do produkcji chociażby tworzyw sztucznych i parafin. Z drugiej strony sam BASF w ubiegłym roku dzięki optymalizacji produkcji i wprowadzeniu substytutów zmniejszył zapotrzebowanie na gaz aż o jedną trzecią.

Oszczędności będą szukać w Azji. Europa to baza, Chiny to ekspansja

Nie zmienia to faktu, że poza Europą można korzystać ze znacznie tańszego surowca. Dotyczy to zwłaszcza krajów Bliskiego Wschodu, gdzie gaz jest “pod ręką” i Stanów Zjednoczonych, które dzięki rewolucji łupkowej dysponują pokaźnymi zasobami błękitnego paliwa. Mści się teraz gwałtowne odrzucenie przez niemiecką opinię publiczną eksploatacji łupków. Koncern musi szukać więc oszczędności, a najłatwiej znaleźć je, ograniczając produkcję w Europie.

Jeżeli kompletnie zignorować politykę, to decyzja o zwiększeniu obecności w Chinach jest z ekonomicznego punktu widzenia absolutnie uzasadniona. ChRL to dzisiaj niemal połowa globalnego rynku zapotrzebowania na produkty chemiczne. Chiny odpowiadają też za szóstą część obrotów koncernu. Wprawdzie UE to aż jedna trzecia obrotów BASF, ale Europa traktowana jest w kategoriach pewnej bazy. Z kolei Chiny kojarzą się ze wzrostem i możliwością biznesowej ekspansji.

Pekin stara się zatrzymać zagranicznych inwestorów. Dzięki otwieraniu kolejnych sektorów gospodarki na obcy kapitał BASF jest wyłącznym właścicielem zakładów w mieście Zhanjiang i nie musi jak wcześniej tworzyć joint venture z lokalnymi partnerami.

Tarcia wewnątrz giganta wokół zwiększania aktywności na rynku chińskim

Czy są to dostateczne powody do optymizmu dla niemieckiego giganta? Niekoniecznie. Pekin stara się zachęcić zagraniczny kapitał do inwestowania, ale z drugiej strony stale zaciska kontrolę nad gospodarką. To dostateczny powód dla wielu firm z USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, a nawet samych Chin, by nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka i przenosić część produkcji do Indii czy Wietnamu.

Duży udział w chińskim zapotrzebowaniu na produkty chemiczne miał też sektor budowlany. Ten jednak od 2021 r. zmaga się ze strukturalnymi problemami. Kryzys w budownictwie zaczął rozlewać się na inne sektory i dotknął już banki, a także branżę stalową. Mimo rządowych programów inwestycyjnych w Chinach buduje się mniej. To może ograniczyć perspektywy rozwoju takich firm jak BASF.

W zarządzie koncernu nie było jednomyślności. Dalszym inwestycjom w Chinach sprzeciwiała się Saori Dubourg. Miała ona mocną pozycję w firmie, niemieckie media typowały ją nawet na następczynię Brudermüllera. Niespodziewanie z dniem 1 marca Dubourg została zastąpiona w zarządzie przez Stephana Kothrade. Spekulacje, że ma to związek z jej opozycją wobec inwestycji w Zhanjiangu, wydają się uzasadnione.

Co znamienne, zarząd BASF zdaje się nie słuchać w sprawie Chin nawet własnego przedstawiciela na tamtejszym rynku, czyli niezwykle doświadczonego Jörga Wuttke. Ten ostatni jest jednocześnie przewodniczącym Europejskiej Izby Handlu w Chinach i legendą europejskiego biznesu w Państwie Środka. Wuttke już od lat nie szczędzi słów krytyki pod adresem Pekinu, ostrzegając przed praktyką traktowania firm jako pionków na geopolitycznej szachownicy i postępującą utratą wiarygodności.

Inwestycje w Państwie Środka? Łatwo wejść, trudniej wyjść

Rośnie także ryzyko dla firm w sytuacji, gdy zapadnie decyzja o ewentualnym ograniczeniu obecności w Chinach. Po pierwsze przeniesienie produkcji w branży chemicznej nie jest proste i wymaga czasu. Po drugie, chińskie władze zaczynają reagować na odpływ kapitału.

Przekonał się o tym ostatnio brytyjski projektant układów scalonych Arm. W związku z amerykańskimi sankcjami firma postanowiła sprzedać swój lokalny oddział Arm China japońskiemu SoftBank. W obecnej sytuacji Pekin nie może jednak sobie pozwolić na utratę tak ważnego podmiotu. Urzędnicy już od ośmiu miesięcy opóźniają procedury, a kontrolę nad Arm China przejął niezgodnie z procedurami Allen Wu, dotychczasowy CEO spółki.

Czy podobny los może spotkać BASF? Zależeć to będzie od rozwoju sytuacji politycznej i tego, jakie technologie Pekin uzna za niezbędne do pozyskania. W przypadku zakładów w Zhanjiangu w grę może wchodzić w sytuacji kryzysowej jeszcze jeden czynnik. W mieście znajduje się baza chińskiej marynarki wojennej, a to zawsze jest dobry pretekst do powołania się na względy bezpieczeństwa narodowego i specjalne potrzeby wojska.

Na obronę chemicznego giganta można dodać, że umowa w sprawie inwestycji została podpisana jeszcze w r. 2018. Szczegóły są oczywiście nieznane i nie wiadomo, z jakimi skutkami, w tym karami umownymi, wiązałoby się odstąpienie od kontraktu.

Co Europa może zaoferować przemysłowi, by odwrócić proces dezindustrializacji?

Niemniej przykład BASF podnosi bardzo istotną kwestię w sprawie reshoringu i friendshoringu, czyli przenoszenia produkcji z powrotem do krajów macierzystych lub uznanych za politycznie przyjazne. Peter A. Fischer na łamach szwajcarskiego dziennika "Neue Zürcher Zeitung" zadał podstawowe pytanie: co Europa może zaoferować przemysłowi, by odwrócić proces dezindustrializacji?

Państwa Starego Kontynentu, w tym Polska, muszą stworzyć przewagi konkurencyjne, dzięki którym będą w stanie zrównoważyć relatywnie wysokie koszty energii i pracy. Fischer wskazuje na europejskie atuty - rozbudowaną i sprawną infrastrukturę, niskie ryzyko inwestycji, przyjazny klimat dla biznesu bez korupcji, przynajmniej w porównaniu z krajami rozwijającymi się.

Nawet rozbudowane regulacje i biurokracja mogą okazać się zaletą, jeśli działają sprawnie i przejrzyście. Jednak ich uproszczenie w połączeniu z zachętami podatkowymi również mogłyby przyczynić się do zmiany podejścia inwestorów. Czas przestać obwiniać wyłącznie korporacje. Warto pochylić się nad tym, jak sprawić, że Europa ponownie będzie dla nich atrakcyjna.

