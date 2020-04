Niemcy: Instytut im. Kocha: 285 nowych zgonów na Covid-19

285 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w Niemczech w ciągu ostatniej doby - podał w środę Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w RFN to 3254.

Wirusa wykryto u 2486 nowych osób, przez co łączna liczba odnotowanych przypadków wzrosła do 127 584. To pierwszy dobowy wzrost potwierdzonych infekcji w Niemczech od czterech dni.