Niemcy: Jeden z autorów listu elit z apelem o m.in. zaprzestanie dostaw broni na Ukrainę przyznaje, że się mylił

Filozof Richard David Precht był jednym z sygnatariuszy listu otwartego, w którym domagano się szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie w drodze negocjacji i kwestionowano zasadność dostarczania przez Zachód broni Ukrainie. Teraz przyznał, że na początku wojny błędnie oceniał sytuację: "Dopiero teraz wiemy, jak niesamowicie silna była od początku ukraińska armia".

"W tym czasie (na początku wojny) eksperci wojskowi, z nielicznymi wyjątkami, wszyscy dokonali tej samej prognozy i powiedzieli, że Ukraina przegra tę wojnę w ciągu dni, tygodni, a może miesiąca lub dwóch" - powiedział autor książek i filozof Richard David Precht w poniedziałek wieczorem na spotkaniu gazety "Rheinische Post" w Duesseldorfie.

"Dopiero teraz wiemy, jak niesamowicie silna była od początku ukraińska armia, zanim przyszły dostawy broni" - mówił Precht. "W związku z tym błędnie założyłem, że nie warto się bronić, jeśli wojna zostanie przegrana w ciągu tygodnia lub dwóch. Widać, jak można się pomylić" - dodał.

Precht pod koniec czerwca był jednym z sygnatariuszy listu otwartego, w którym domagano się jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie w drodze negocjacji. Ponadto podano w nim w wątpliwość, czy dostawy broni z Zachodu to właściwa droga, przypomina portal RND.

"Jak dotąd Ukraina była w stanie bronić się przed brutalną wojną napastniczą Rosji, częściowo dzięki ogromnym sankcjom gospodarczym i wsparciu wojskowemu ze strony Europy i USA. Jednak im dłużej trwają te działania, tym bardziej niejasne stają się cele wojny" - pisali autorzy apelu zatytułowanego "Zawieszenie broni teraz!".

Podkreślali, że "zwycięstwo Ukrainy i odzyskanie wszystkich okupowanych terytoriów (...) eksperci wojskowi uważają za nierealne, ponieważ Rosja ma przewagę militarną i jest zdolna do dalszej eskalacji działań zbrojnych". Państwa zachodnie, "które wspierają Ukrainę militarnie, muszą zatem zadać sobie pytanie, jaki dokładnie cel chcą osiągnąć oraz czy (i na jak długo) dostawy broni są nadal właściwym rozwiązaniem".

Autorów listu ostro ("Idźcie do diabła!") skrytykował ówczesny ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. Były ambasador we wtorek na Twitterze skomentował także najnowsze wypowiedzi Prechta. Melnyk napisał: "To oczywiste spostrzeżenie zajęło panu, panie Precht, 264 DNI, podczas których rozpowszechniał Pan rosyjską narrację w Niemczech (...)".

Z Berlina Berenika Lemańczyk