Niemcy: Jeden z ministrów chce ograniczyć informacje prasowe z ksiąg wieczystych po ujawnieniu ceny jego domu

Zdaniem federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna urzędy ksiąg wieczystych w Berlinie nie powinny w przyszłości bez dodatkowych pytań udzielać informacji dziennikarzom, badającym jego prywatne transakcje majątkowe. Wcześniej media ujawniły, że Spahn i jego mąż kupili willę wartą kilka milionów euro.

Prawnicy ministra złożyli w tej spawie skargę do berlińskiej komisarz ds. ochrony danych osobowych Mai Smoltczyk. Pisze o tym w czwartek dziennik "Tagesspiegel", który dotarł do skargi Spahna.

Spahn żąda od Smoltczyk podjęcia "działań nadzorczych" wobec urzędu ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym w Schoenebergu. Jesienią ubiegłego roku na wniosek dziennika "Tagesspiegel" urząd ksiąg wieczystych podał cenę kupna willi Spahna w eleganckiej dzielnicy Berlina - Dahlem. Urząd Smoltczyk miał do dyspozycji "skuteczne narzędzia do egzekwowania ochrony danych" - czytamy w skardze. Zarówno minister, jak i Smoltczyk, odmówili komentarza w tej sprawie.

W dziewięciostronicowym piśmie z końca grudnia Spahn zarzucał urzędowi ksiąg wieczystych, że przy udzielaniu informacji nie przeprowadził tego, co uważa za niezbędną kontrolę. W zapytaniu prasowym dotyczącym nieruchomości w Dahlem nie przedstawiono - jego zdaniem - "po prostu nic", co mogłoby uzasadnić zainteresowanie. W opinii polityka było to konieczne. Udostępniając żądane informacje, organ ten postąpił zatem "rażąco bezprawnie" i "zlekceważył zasady ochrony danych".

Po śledztwach dziennikarskich przeprowadzonych przez różne media okazało się, że Spahn nie tylko nabył willę wraz ze swoim mężem Danielem Funke za kilka milionów euro, ale także dwa mieszkania, z których jedno jest jego wyłączną własnością. Minister kupił jedno z mieszkań za około 1 mln euro od byłego menedżera farmaceutycznego, którego później wprowadził na stanowisko szefa Gematik, spółki, w której rząd federalny posiada większościowe udziały. Gematik ma promować cyfryzację w sektorze opieki zdrowotnej.

Mimo to Spahn uważa to wszystko za sprawę prywatną i nadal podejmuje kroki prawne przeciwko mediom, które opublikowały cenę zakupu willi, m.on. przeciwko "Tagesspiegel". Najwyraźniej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat zażądał od rejestru gruntów ujawnienia nazwisk i zapytań dziennikarzy zainteresowanych jego nieruchomościami.

Rzecznik ministerstwa tłumaczył pod koniec lutego, że Spahn nie jest w tej sprawie w sporze z dziennikarzami, ale z organem. Sprawdzenie księgi wieczystej nie jest arbitralnie możliwe dla osób trzecich, powiedział rzecznik, ale wymaga co do zasady "uzasadnionego interesu". Należy zrewidować "potencjalnie bezprawne działanie władz".

Już kilka tygodni wcześniej sąd okręgowy wyraźnie dał do zrozumienia Spahnowi, że "istnieje prawo prasy do wglądu w księgę wieczystą w ramach badań dziennikarskich lub odpowiadające mu prawo do informacji".

Z Berlina Berenika Lemańczyk