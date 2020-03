Niemcy: Już 188 potwierdzonych przypadków koronawirusa

W Niemczech do wtorku wykryto 188 przypadków zainfekowania koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Nie odnotowano wśród nich przypadków śmiertelnych. W poniedziałek po południu liczba zakażonych wynosiła 157.

Rządowa instytucja przekazała, że zachorowania na Covid-19 potwierdzono w 13 spośród 16 krajów związkowych. Najwięcej, bo 101 przypadków, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 35 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 26, w Hesji w środkowej części kraju - 10, w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

Większość pacjentów ma łagodne objawy. Instytut podaje także, że w przeważającej większości przypadków zainfekowani mieli wcześniej kontakt z innymi nosicielami koronawirusa albo przebywali na obszarach zwiększonego ryzyka, gdzie już wcześniej potwierdzono występowanie Covid-19.

Minister zdrowia Jens Spahn powiedział w poniedziałek, że do władz lokalnych należą decyzje o ewentualnym odwołaniu dużych zgromadzeń publicznych. Niektóre wydarzenia zostały już anulowane przez samych organizatorów - nie odbędą się m.in. Międzynarodowe Targi Rzemiosła w Monachium i Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie.

Do wtorku potwierdzono prawie 89 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 60 krajach świata, ponad 3 tys. zakażonych zmarło. W Europie najwięcej infekcji stwierdzono we Włoszech, gdzie do poniedziałku odnotowano 1835 zakażeń i 52 zgony.