Niemcy: Już 240 potwierdzonych przypadków koronawirusa

W Niemczech do środy do godz 10.00 wykryto 240 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych. We wtorek po południu liczba zainfekowanych wynosiła 196.

Odpowiedzialny za zapobieganie i kontrolę chorób oraz podległy rządowi federalnemu RKI przekazał, że zakażenia wirusem potwierdzono w 15 spośród 16 krajów związkowych.

Najwięcej, bo 111 przypadków, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 48 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 44, w Hesji w środkowej części kraju - 12, w Berlinie - 6, w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie - 4, a w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

Do środy potwierdzono około 93 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 60 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie najwięcej, bo 79 zgonów i 2263 infekcji, stwierdzono we Włoszech.