Niemcy: Już ponad 500 przypadków zakażenia koronawirusem

W Niemczech do piątku do godz. 7 rano wykryto 534 przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W porównaniu z czwartkiem oznacza to wzrost liczby zarażonych o 134.

281 osób z koronawirusem, czyli ponad połowę łącznej ich liczby, zarejestrowano w legitymującej się największym wśród niemieckich krajów związkowych zaludnieniem Północnej Nadrenii-Westfalii. W Badenii-Wirtembergii odnotowano dotąd 91 potwierdzonych przypadków nosicielstwa, a w Bawarii 79. W pozostałych krajach związkowych jest ich znacznie mniej, od jednego do najwyżej 18.

Jak zaznacza RKI, chodzi tu o przypadki, które mu zgłoszono lub o których informowały oficjalne źródła. Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, mogą się pojawiać rozbieżności między liczbami podawanymi przez RKI a danymi publikowanymi przez inne instytucje, na przykład władze poszczególnych krajów związkowych.

W Niemczech nie odnotowano dotychczas zgonu z powodu koronawirusa.