Niemcy: Kampania społeczna ukraińskiej organizacji Vitsche i Instytutu Pileckiego w Berlinie: "Czołgi dla Ukrainy"

Kampania społeczna "Tanks for Ukraine" (Czołgi dla Ukrainy), ma wywołać debatę publiczną na temat pamięci historycznej w RFN i w Berlinie. Akcja, zrealizowana przez Vitsche Berlin (organizację reprezentującą diasporę ukraińską w Niemczech) oraz berliński oddział Instytutu Pileckiego, jest promowana przez niezwykły film.

Opublikowany w internecie klip "Tanks for Ukraine" jest oparty na fikcyjnym scenariuszu, w którym ukraińscy rolnicy wypożyczają czołgi sowieckie (skonstruowane w Charkowie) z pomnika w Tiergarten w Berlinie po to, by wykorzystać je w walce z rosyjskim okupantem - informuje Instytut Pileckiego w Berlinie. https://www.youtube.com/watch?v=1M8pKSwtYuw

Akcja ma na celu m.in. wywołanie debaty publicznej na temat pamięci historycznej w Niemczech i w Berlinie, w którym istnieją dwa pomniki upamiętniające sowieckich oraz rosyjskich żołnierzy i Stalina, nie ma natomiast np. ani jednego pomnika ku czci wszystkich aliantów.

"Zwycięstwo nad niemieckim nazizmem, klęska III Rzeszy było dziełem aliantów - Amerykanów, Brytyjczyków, żołnierzy wielu narodów okupowanej Europy - w tym Polaków, Francuzów, Armii Czerwonej, w tym także Ukraińców, Białorusinów i polskich żołnierzy w Armii Berlinga. W Berlinie nie ma ani jednego pomnika zwycięstwa aliantów nad III Rzeszą; zamiast tego są dwa pomniki żołnierzy Armii Czerwonej, Stalina i żołnierzy rosyjskich" - czytamy w poście zamieszczonym przez Vitsche.

10 maja o godzinie 18 w Instytucie Pileckiego w Berlinie odbędzie się poświęcony tej kwestii wykład zatytułowany "Stare symbole i nowa wojna".

Z Berlina Berenika Lemańczyk