Niemcy: Kanclerz Merkel pojedzie na szczyt klimatyczny do Glasgow

Kanclerz Niemiec Angela Merkel uda się do Glasgow, aby wziąć udział w Światowej Konferencji Klimatycznej, która rozpocznie się tam 31 października - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Steffen Seibert.

Seibert dodał, że w wydarzeniu weźmie udział również niemiecki minister środowiska, a szczegóły zostaną podane później.

"Ten szczyt będzie bardzo, bardzo trudny" - ocenił w poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson podczas rundy pytań i odpowiedzi z dziećmi z całego świata. "Bardzo się martwię, bo może się nie udać i nie będzie porozumienia, które musimy uzyskać" - powiedział Johnson. "To jest bardzo, bardzo trudne, ale myślę, że da się zrobić" - dodał.

Według najnowszego raportu na temat koncentracji gazów cieplarnianych Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) obecny średni poziom ocieplenia jest "katastrofalny" i wynosi 2,7 stopnia C. ONZ wyraża nadzieję, że światowi przywódcy podejmą podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow odpowiednie kroki, aby doprowadzić do obniżenia średnich temperatur.

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane i ustalane są kolejne kroki na rzecz polityki klimatycznej. W tym roku COP26 odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Konferencja rozpocznie się 31 października i potrwa do 12 listopada.