Niemcy: Kanclerz Scholz: jesteśmy dobrze przygotowani do zimy, nasz kraj ma kryzys pod kontrolą

Kanclerz Olaf Scholz ocenia, że Niemcy są dobrze przygotowane do zimy w obliczu trwającego kryzysu energetycznego. Państwo dba, by miliony obywateli mogły samodzielnie przejść przez ten kryzys - oświadczył w środę podczas debaty nad budżetem w Bundestagu. To jest "kryzys, o którym dziś możemy powiedzieć: nasz kraj ma go pod kontrolą" - oznajmił.

Scholz podkreślił, że na tę zimę Niemcy mają zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Odniósł się do pełnych magazynów gazu, terminali skroplonego gazu ziemnego, nowych umów na dostawy, ponownego uruchomienia elektrowni węglowych i podtrzymania pracy elektrowni jądrowych.

Kanclerz bronił kursu rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP przed krytyką ze strony opozycyjnej chadecji (CDU/CSU). "W ciągu 12 miesięcy ten rząd zrobił więcej, zrealizował więcej i uporządkował więcej, niż było to możliwe w rządach ostatnich 12 lat" - powiedział Scholz, cytowany przez agencję dpa.

